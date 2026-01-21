Beyoğlu’nda korkutan iş yeri yangını

Beyoğlu’nda korkutan iş yeri yangını
Yayınlanma:
Beyoğlu'nda bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul Beyoğlu'nda tekstil işi yapılan üç katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını! Alevler yerleşim yerine ulaştı: Bazı evler tahliye edildiAntalya'da orman yangını! Alevler yerleşim yerine ulaştı: Bazı evler tahliye edildi

ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'ndeki iş yerinin çatısında, saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçramasını önleyerek yangını söndürdü.

Antalya'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördüAntalya'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın müdahalesi sırasında alınan güvenlik önlemleri kapsamında cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

