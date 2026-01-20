Antalya'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

Yayınlanma:
Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sarıabalı Mahallesi Deligözler mevkisinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında tedbir amacıyla bazı yerleşim yerleri tahliye edilirken, söndürme çalışmalarına 22 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 75 orman işçisi ile teknik ve muhafaza personeli katıldı. Alevlerin çevredeki ev ve seralara ulaşması engellenirken, yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

TEDBİREN EV BOŞALTILDI

Tahliye edilen vatandaşlardan 83 yaşındaki Veli Büyükdeligöz, yoğun dumanı fark eder etmez durumu yetkililere bildirdiğini söyledi. Yetkililerin tedbiren evi boşaltmaları gerektiğini söylediğini anlatan Büyükdeligöz, "Jandarma ekipleri hemen bizi aşağıda tanıdık birilerinin evine götürdü. Hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

