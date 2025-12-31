Başkent'te kar neşesi: Lapa lapa yağdı

Ankara'da gece başlayan kar yağışı, başkentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Vatandaşlar kartopu oynarken, bazı sürücüler yokuşlarda zorlandı. Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, başkentin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağış, zaman zaman yoğunlaşarak parkları, caddeleri, sokakları, araçları ve bina çatılarını beyaz örtüyle kapladı.

SÜRÜCÜLER ZORLANDI, VATANDAŞLAR KARTOPU OYNADI

Kar yağışından en çok etkilenen bölgelerden biri Keçiören'in Ovacık Mahallesi oldu. Buradaki bazı otomobil sürücüleri, karlı ve buzlu yokuşlardan çıkmakta güçlük çekti. Öte yandan, Eryaman'daki Göksu Parkı'nda ise vatandaşlar gece saatlerinde karın keyfini çıkararak kartopu oynadı.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Karlı hava nedeniyle başkentte ulaşım aksamalarının önüne geçmek için belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren ana arterlerde ve yokuşlarda tuzlama çalışması yaptı.

YAĞIŞIN SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ankara'da kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi öngörülüyor. Vatandaşların, buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

