Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı

Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı
Yayınlanma:
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle, gündelik yaşam olumsuz yönde etkilendi. Şehirde yazlıkları ve tarım alanlarını su basarken belediye ekipleri, sel sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen yer, Ali Çetinkaya Mahallesi olurken mahallede yer alan Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlıkları su bastı.

balikesirde-saganak-yazliklari-ve-tari-1146207-340331.jpg

TARIM ARAZİLERİ SUYLA DOLDU!

İlçe genelinde de tarım arazileri sularla kaplanırken belediye ekipleri, sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

balikesirde-saganak-yazliklari-ve-tari-1146205-340331.jpg

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Balıkesir’in de aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Balıkesir, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiği bildirilirken Düzce, Zonguldak ve Bartın’da da yağışların kuvvetli olacağı kaydedilmişti.

İzmir’de sağanak hayatı felç etti! Sokaklar göle döndü, Kordon suya gömüldüİzmir’de sağanak hayatı felç etti! Sokaklar göle döndü, Kordon suya gömüldü

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı açıklanırken Balıkesir'de yağış ve fırtınalı havanın, bugün saat 23:59'a kadar etkili olması öngörülmüştü.

Kaynak:DHA

Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Türkiye
FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
FETÖ'nün 385 hesabına erişim engeli
Bursa barajları tehlikede! Kuraklık alarm veriyor
Bursa barajları tehlikede! Kuraklık alarm veriyor