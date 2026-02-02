Balıkesir’i sağanak vurdu! Yazlıkları su bastı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen yer, Ali Çetinkaya Mahallesi olurken mahallede yer alan Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlıkları su bastı.

TARIM ARAZİLERİ SUYLA DOLDU!

İlçe genelinde de tarım arazileri sularla kaplanırken belediye ekipleri, sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Balıkesir’in de aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Balıkesir, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiği bildirilirken Düzce, Zonguldak ve Bartın’da da yağışların kuvvetli olacağı kaydedilmişti.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı açıklanırken Balıkesir'de yağış ve fırtınalı havanın, bugün saat 23:59'a kadar etkili olması öngörülmüştü.