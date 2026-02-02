İzmir’de sağanak hayatı felç etti! Sokaklar göle döndü, Kordon suya gömüldü

İzmir’de etkisini gösteren yoğun sağanak yağış, hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kordon boyunda su birikintileri oluşurken ev ve işyerlerini de su bastı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İzmir’de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi.

Sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkilerken vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı. Bazı bölgelerde ise trafik durma noktasına geldi.

KORDON SULARA GÖMÜLDÜ!

Şehrin Konak ilçesinde yer alan Alsancak Kordon boyunun bir kısmında su birikintileri meydana geldi.

Yağmur sularının yer yer kaldırımlarla birleştiği bölgede, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ise olumsuzluklara karşı sahada çalışma başlattı.

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI!

Suyla dolan sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük yaşarken bölgede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katını su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK!

Şehirde etkili olan sağanak yağışın, akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

