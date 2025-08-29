Balık tutmak için gittiği gölde ölü bulundu

Balık tutmak için gittiği gölde ölü bulundu
Yayınlanma:
Elazığ'da balık tutmak için Keban Baraj Gölü'nde kaybolan Ahmet Işık'ın cansız bedeni bulundu.

Elazığ Keban Baraj Gölü'ne gitmek için giden Ahmet Işık'ın cansız bedeni bulundu.

BALIK TUTMAK İÇİN GİTTİĞİ GÖLDE KAYBOLDU

Akşam saatlerinde Yenikapı köyü yakınlarındaki Keban Baraj Gölü'ne balık tutmak için giden Ahmet Işık, bir süre sonra girdiği suda kayboldu.

46 yaşındaki adamın gözden kaybolduğunu farkeden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Kaybolan Işık için arama başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, gölde cansız bedene ulaştı.

balik-tutmak-icin-gittigi-baraj-golunde-887815-263850.jpg

KAYBOLAN ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan kimlik tespitinde cansız bedenin balık tutmak için göle gelen Ahmet Işık'a ait olduğu tespit edildi.

Işık’ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

balik-tutmak-icin-gittigi-baraj-golunde-887851-263850-001.jpg
Baraj gölünde cansız bedeni bulunan Ahmet Işık(46)

Kaynak:DHA

