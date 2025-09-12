Aydın’da IŞİD operasyonunda 5 tutuklama!

Aydın’da IŞİD operasyonunda 5 tutuklama!
Yayınlanma:
Aydın’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanırken 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın’ın Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde terör operasyonu yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

aydinda-deas-operasyonunda-5-tutuklama-910084-270418.jpg

5 KİŞİ TUTUKLANDI!

Karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur A. (25), Hatem A. (35), Fırat A. (20), Faruk B. (21) ve Tarkan İ. (24) tutuklandı, A.Ç. (33), A.Ç. (44), M.D. (29), A.O. (39) ve M.Ç. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 2 tutuklamaGaziantep'te IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

'IŞİD'in uyuyan hücreleri harekete geçti' iddialarından sonra dev operasyon: 161'i yakalandı'IŞİD'in uyuyan hücreleri harekete geçti' iddialarından sonra dev operasyon: 161'i yakalandı

Kaynak:DHA

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Türkiye
Kafedeki kanlı gecenin perde arkası! İki kardeşin feci sonu
Kafedeki kanlı gecenin perde arkası! İki kardeşin feci sonu
Denize girmek yasaklandı!
Denize girmek yasaklandı!
DEM Parti'den 'anayasa' çağrısı
DEM Parti'den 'anayasa' çağrısı