Aydın’da IŞİD operasyonunda 5 tutuklama!
Aydın'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın’ın Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde terör operasyonu yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI!
Karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur A. (25), Hatem A. (35), Fırat A. (20), Faruk B. (21) ve Tarkan İ. (24) tutuklandı, A.Ç. (33), A.Ç. (44), M.D. (29), A.O. (39) ve M.Ç. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak:DHA
