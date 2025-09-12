Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep’te IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 2 IŞİD üyesinin Gaziantep’te olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde bulunduğunu belirleyen ekipler, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A.A. ve I.F.A. isimli yabancı uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından “silahlı terör örgütü üyesi olma” suçundan tutuklandı.