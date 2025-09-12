Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 2 tutuklama
Yayınlanma:
Gaziantep’te düzenlenen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep’te IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 2 IŞİD üyesinin Gaziantep’te olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde bulunduğunu belirleyen ekipler, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

gaziantepte-deas-operasyonuna-2-tutukl-909632-270259.jpg

Operasyonda M.A.A. ve I.F.A. isimli yabancı uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından “silahlı terör örgütü üyesi olma” suçundan tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Türkiye
Markete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılar
Markete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılar
Alkollü sürücü düğün çıkışında kalabalığa daldı
Alkollü sürücü düğün çıkışında kalabalığa daldı
Son Dakika | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti
Son Dakika | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti