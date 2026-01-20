Asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın kurtarılamadı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, bir apartmanda meydana gelen düşme sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Karataş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada akşam saatlerinde gerçekleşti.

KOMŞU ZİYARETİ SONRASI EVİNE DÖNÜYORDU

Evli ve 5 çocuk annesi 66 yaşındaki Hürü Toklu'nun, komşu ziyaretinin ardından evine dönmek için asansöre yöneldiği öğrenildi.

ASANSÖR KABİNİ BAŞKA KATTA TAKILI KALDI

İddiaya göre Toklu, asansör kapısını açtığı sırada kabinin 4. katta takılı olduğunu fark edemedi ve adım atarak boşluğa düştü. Toklu, 3. kattan asansör boşluğuna yuvarlandı.

KURTARMA ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

Düşme sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarılan Toklu, Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ASANSÖR MÜHÜRLENDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından binadaki asansör yetkililer tarafından mühürlendi. Faili meçhul vefatla ilgili soruşturma başlatıldı.