Şanlıurfa’da feci olay! Asansör boşluğunda can verdi

Şanlıurfa’da feci olay! Asansör boşluğunda can verdi
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da, oturduğu binada çağırdığı asansör kabininin arızalanarak yukarda kaldığını fark etmeyen 52 yaşındaki Osman Kaya, dördüncü kattan boşluğa düşerek can verdi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Osman Kaya, 7 katlı apartmanın 4’üncü katında aşağıya inmek için asansörü çağırdı. Fakat asansörde meydana gelen arıza sebebiyle kabin üst katlardan birinde kaldı.

Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 yayayı öldürdüEskişehir'de katliam gibi kaza: 3 yayayı öldürdü

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ!

Kapı açıldığında kabine binmek için adım atan Kaya, asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

oturdugu-binada-asansor-bosluguna-dusup-1100193-326610.jpg

HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Kaya’nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak:DHA

Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Türkiye
Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Bursa’da korkutan kaza! Aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı
Bursa’da korkutan kaza! Aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı
Gebze'de gündüz vakti maganda dehşeti! Arabadan ateş açtı: Çocuğuyla bekleyen anne ve bir yayayı vurdu!
Gebze'de gündüz vakti maganda dehşeti! Arabadan ateş açtı: Çocuğuyla bekleyen anne ve bir yayayı vurdu!