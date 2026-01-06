Şanlıurfa’da feci olay! Asansör boşluğunda can verdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Osman Kaya, 7 katlı apartmanın 4’üncü katında aşağıya inmek için asansörü çağırdı. Fakat asansörde meydana gelen arıza sebebiyle kabin üst katlardan birinde kaldı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ!

Kapı açıldığında kabine binmek için adım atan Kaya, asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Kaya’nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



