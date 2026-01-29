Artık çığırından çıktı! Ev sahibinden 3 sayfalık kiracı özellikleri şartı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan evini kiraya vermek isteyen bir vatandaşın, bir internet sitesine verdiği ilan, görenlerin tepkisini çekti. 3 oda, bir salon dairesi için 35 bin TL kira isteyen ev sahibinin istekleri, sadece kira ile de bitmedi.

SKANDAL ŞARTLARINI 3 SAYFADA SIRALADI!

Ev sahibi, evini kiraya vermek için istediği şartları 3 sayfada sıraladı. Söz konusu istekler eleştirilere neden olurken ev sahibi, “Sadece resmi evli olan aileye verilecektir. Kiracı olacak bireylerin en az bir tanesinin memur olma zorunluluğu vardır. En fazla 1 çocuğu bulunan aileye verilecektir.” ifadelerini kullandı.

“TEZGAH ÜZERİNE KİRLİ BULAŞIK KONULMAYACAK”

“Evde sigara içmek yasaktır. Aile bireyleri kesinlikle sigara içmeyen kişiler olmalıdır. Eve misafir geldiğinde sigarayı balkonda içebilir.” şartlarını öne süren ev sahibinin, “Kiranın 2 gün gecikmesi durumunda ihtarname gönderilecektir.” ifadesi ise tepkilere yol çatı.

İstekleri bunlarla da sınırlı kalmayan ev sahibi, “Tezgah üzerinde kirli bulaşık konulmaması tezgahın ıslak bırakılmaması zorunludur.” derken “Ev sahibi 50 gün aralıklarla daireyi kiracının müsait olduğu bir zamanda kontrol amaçlı 15 dakika ziyaret edecektir.” notuna da ilanda yer verdi.

Söz konusu ilanda, aynı zamanda “Kombinin yıllık bakımı kiracı sözleşmedeki 12. Ay içine girildiği ilk hafta yaptıracaktır, ev sahibine haber verilecek ve kombinin yetkili servisine bakan kişiler tarafından bakım yapılacaktır.” şartları yer alırken “Ev ile ilgili herhangi bir problem durumunda direk ev sahibi ile iletişime geçilecek ev sahibinin sorumluluğunda getirdiği usta tarafından sorun giderilecektir.” denildi.

“DÜZENLİ OLARAK HAFTALIK TEMİZLİK YAPILMASI ZORUNLU”

Ev sahibi, kiracıdan “Salonun Batı cephesi ve koridor komple duvar kağıtlarla kaplıdır, çizilmesi yırtılması durumunda kiracı duvarın ilgili cephesine komple yeniden duvar kağıdı yapacaktır. Kiracı eve girdiği andan itibaren kendine ait yeni anahtar göbeği ile kapı kilidini değiştirecektir. Olası bir hırsızlık durumunda kesinlikle kiracı sorumludur. Anahtar teslim tutanağı düzenlenecektir.” şartlarını da yerine getirmesini talep ederken “Apartman sessiz sakin sorunsuz bir aile apartmanıdır, alt ve ya üst daireleri veya diğer komşuları rahatsız edecek herhangi bir durum (yüksek sesle müzik vb) yapılmayacaktır. Çöpler kapının önünde bekletilmeyecektir. Balkonda veya odalardan herhangi bir nesne dışarıya atılmayacaktır. Bina ve çevresi 24 saat kameraya izlenmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Daire düzenli olarak en az haftalık temizlik yapılması ve özellikle mutfakta ocak ve çevresindeki bölümde yağ artıkları pas, kir, leke kalmaması için düzenli olarak temiz tutulması zorunludur.” denilen ilanda, “Oda kapılarının rüzgardan sert bir şekilde çarpmasını önlemek için kapıların açık bırakıldığı durumlarda; kapı damperinin kullanılması zorunludur. Duvarlara çivi çakmak yasaktır, kullanılacak nesneler yapıştırma olarak kullanılacaktır. ( tv ünitesi ve klima hariç)” ifadelerine yer verildi.