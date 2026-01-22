Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu (final) sınavları, 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

Üç oturum halinde düzenlenen sınavlarda her ders için 20 soru soruldu ve adaylara 30 dakika süre tanındı. Sınavlara katılan binlerce öğrenci ise şimdi kayıt yenilemenin nasıl yapıldığını ve kayıt yenileme tarihini merak ediyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılıyor.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 02-13 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ​ NE KADAR?

2025-2026 eğitim yılı kayıt ücretleri 2.900 TL'den başlıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ​ NASIL ÖDENİR?

Öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci numaraları (T.C. kimlik numaraları) ile Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası ATM'lerinden veya Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden yapabilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF AKADEMİK TAKVİM SINAVLAR NE ZAMAN?

Güz dönemi finallerinin ardından öğrencileri bahar dönemi ve yaz okulu sınav süreci bekliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan 2026 AÖF sınav tarihleri şu şekilde: