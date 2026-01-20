AÖL sınav sonuçları açıklandı!

AÖL sınav sonuçları açıklandı!
Son dakika haberi... 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenenen Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının sonuçları açıklandı.

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlendi.

1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada ‘’Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem (2025/1) sınav sonuçları açıklanmıştır.’’ denildi.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilirler.

İTİRAZ SÜRECİ

Adaylar, sınav sonuçlarına sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 takvim günü içinde itiraz edebilecek.

İtirazlar T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapılacak.

2'NCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, 20 Ocak-2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

2'NCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL takvimi ile birlikte 2. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

