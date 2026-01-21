Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları açıklandı
Yayınlanma:
ÖSYM, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Hakim Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kurumun resmi sonuç sayfası üzerinden puanlarına erişebilecek.

DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE SORU İPTALİ VE CEVAP DEĞİŞİKLİĞİ

Sınav sonrası yapılan madde analizleri ve gelen itirazların bilimsel değerlendirmesi sonucunda bazı sorularda düzenlemeye gidildi. Yapılan incelemeler neticesinde Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 34 numaralı sorunun daha önce "D" olarak açıklanan cevabı "E" olarak değiştirilirken, İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 34 numaralı sorunun ise iptal edilmesine karar verildi. Bu değişikliklerin ardından tüm puanlar yeniden hesaplanarak nihai sonuçlar oluşturuldu.

SONUÇLARA ERİŞİM VE TAKVİM

Adaylar, sınav sonuç belgelerine ÖSYM’nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Yazılı sınav barajını aşan adaylar için bir sonraki aşama olan mülakat takviminin, Adalet Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

