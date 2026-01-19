MSÜ başvurularında son tarih belli oldu

MSÜ başvurularında son tarih belli oldu
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini açıkladı.

MSÜ sınavı için hazırlıklarını sürdüren binlerce adayın gündeminde başvuru tarihleri yer alıyor. 2026 yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na ilişkin başvurular 5 Ocak 2026 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak olup, son başvuru günü 29 Ocak 2026 olarak belirlendi.

KGM'ye personel alınacak! Sınav yok sadece KPSS puanı geçerliKGM'ye personel alınacak! Sınav yok sadece KPSS puanı geçerli

msu-001.jpg

MSB: 2026-MSÜ BAŞVURULARI 29 OCAK'TA SONA ERECEK

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 5 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu, https://www.osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır" denildi.

msu.jpg

Kaynak:DHA

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Türkiye
Antalya’da kardeş cinayetinde aileden 7 gözaltı
Antalya’da kardeş cinayetinde aileden 7 gözaltı
Girdikleri marketi silah ve biber gazıyla gasbeden 2 kişi tutuklandı
Girdikleri marketi silah ve biber gazıyla gasbeden 2 kişi tutuklandı
Kar Muş’u esir aldı: Yüzlerce yol kapandı
Kar Muş’u esir aldı: Yüzlerce yol kapandı