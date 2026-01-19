MSÜ başvurularında son tarih belli oldu

MSÜ sınavı için hazırlıklarını sürdüren binlerce adayın gündeminde başvuru tarihleri yer alıyor. 2026 yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na ilişkin başvurular 5 Ocak 2026 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak olup, son başvuru günü 29 Ocak 2026 olarak belirlendi.

MSB: 2026-MSÜ BAŞVURULARI 29 OCAK'TA SONA ERECEK

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 5 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu, https://www.osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır" denildi.