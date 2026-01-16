KGM'ye personel alınacak! Sınav yok sadece KPSS puanı geçerli

KGM'ye personel alınacak! Sınav yok sadece KPSS puanı geçerli
Yayınlanma:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 150 sözleşmeli personel istihdam edecek.

KGM'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 150 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, 30 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

kara-yollari.jpg

SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacakSGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak

KPSS PUAN SIRALAMASI ESAS ALINACAK

KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak adayları belirleyecek. Bunun yanında görev için ihtiyaç duyulan genel ve özel şartlara sahip olunması gerekecek.

Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak:AA

