Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altında
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edilmesi ve saatler süren yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin uzun saatler süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan ve rüzgarın etkisiyle yer yer büyüyen yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin ortak çalışmasıyla gece saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için kritik noktalarda yoğun bir mücadele verdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından risk tamamen ortadan kalkana kadar çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

NE OLMUŞTU

Yangın, ilk çıktığında rüzgarın etkisiyle hızla yayılmış ve yerleşim yerlerine yaklaşmıştı. Bu nedenle tedbir amacıyla jandarma ekipleri tarafından bölgedeki bazı evler tahliye edilmişti. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma birimleri sevk edilmişti.

