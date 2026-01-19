Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:
Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde akşam saatlerinde balık tutan vatandaşlar denizde erkek cesedi buldu.

Akşam saatlerinde sahilde balık tutan M.İ. ve C.İ. isimli vatandaşlar, oltalarına ağır bir nesnenin takıldığını fark etti. Oltayı çektiklerinde su yüzeyine çıkanın bir insan bedeni olduğunu gören vatandaşlar, cesedi kıyıya kadar çekmeyi başararak durumu hemen sahil güvenlik görevlilerine bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği netleşti. Polis ekipleri, kıyıda ve deniz çevresinde geniş çaplı bir güvenlik şeridi oluşturarak inceleme başlattı.

Elazığ'da park halindeki TIR'a çarpan araçtaki çift hayatını kaybettiElazığ'da park halindeki TIR'a çarpan araçtaki çift hayatını kaybetti

KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR

Üzerinden kimlik çıkıp çıkmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Türkiye
Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
CHP'li Adıgüzel’den 'vahşet' tepkisi: Vatandaşlar hayvanları kurtardı!
CHP'li Adıgüzel’den 'vahşet' tepkisi: Vatandaşlar hayvanları kurtardı!