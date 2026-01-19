Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Akşam saatlerinde sahilde balık tutan M.İ. ve C.İ. isimli vatandaşlar, oltalarına ağır bir nesnenin takıldığını fark etti. Oltayı çektiklerinde su yüzeyine çıkanın bir insan bedeni olduğunu gören vatandaşlar, cesedi kıyıya kadar çekmeyi başararak durumu hemen sahil güvenlik görevlilerine bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği netleşti. Polis ekipleri, kıyıda ve deniz çevresinde geniş çaplı bir güvenlik şeridi oluşturarak inceleme başlattı.

KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR

Üzerinden kimlik çıkıp çıkmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.