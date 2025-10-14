Akran zorbalığının sonu gelmiyor! Kız öğrenciyi yerlerde sürükledi

Akran zorbalığının sonu gelmiyor! Çanakkale'de okul çıkışında öğrenciler arasında çıkan kavgada biri diğerini saçlarından tutarak yerde sürükledi.

SAÇLARINDAN TUTUP YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Çanakkale'de yaşları 14 olan kız öğrenciler B.I.Ç. ile E.A. okul çıkışında kavga etti.

25 Eylül'de meydana gelen kavgada B.I.Ç., E.A.'yı saçından çekip, yerde sürükleyerek darbetti. Kavga anı ise bir başka lise öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tarafların şikayetçi olmasının ardından lise öğrencileri ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya’da akılalmaz olay! Küçücük çocuklar makyajlarını beğenmedi diye bıçakla kapısına dayandı

SAVCILIK DARBEDEN ÖĞRENCİYİ BAKANLIĞA SEVK ETTİ

Adliyeye sevk edilen öğrencilerden E.A. savcılıktaki ifadesinin ardından ailesine teslim edilirken, B.I.Ç. savcısının talimatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ilk kabul birimine yerleştirildi.