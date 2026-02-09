AKP'li isimden köprü itirafı: "Özelleştireceğiz, size rağmen yapacağız"

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Meclisi’nin şubat ayı toplantısında AKP’nin köprüleri özelleştirme planını gündeme alarak tepki gösterdi. İnanlı’ya yanıt veren AKP’li Gökkuş, “Evet, köprüleri özelleştireceğiz. Bizim inandığımız ekonomik sistem neyse, vatanın ve milletin faydasına ne görüyorsak, bunu size rağmen uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

AKP'nin köprü ve otoyolları özelleştirme planı, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin şubat ayı toplantısında gündeme geldi.

Mecliste söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, özelleştirme planına sert tepki gösterdi.

Satış sırası köprülere mi geldi? CHP'li Yavuzyılmaz AKP'nin yeni özelleştirme planını ifşa etti!Satış sırası köprülere mi geldi? CHP'li Yavuzyılmaz AKP'nin yeni özelleştirme planını ifşa etti!

CHP'Lİ İNAN'DAN ÖZELLEŞTİRME PLANINA TEPKİ

İnanlı, iktidarın algı operasyonlarıyla gündemi değiştirip kötü ekonomiyi örtmeye çalıştığını savunurken köprülerin özelleştirilmesi planına, "Kimden neyi kaçırıyorsunuz?" sorununu yöneltti.

İnanlı, “Açık ve net olan şudur ki, iktidar bugün algı operasyonlarıyla halkı gündeme boğup birtakım iftiralarla ‘bakın burada ne oluyor, cambaza bak’ diyerek kötü ekonomiyi örtmeye çalışıyor. Elli küsur yıl önce yapılmış köprüler özelleştiriliyor. Kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bizi bunlarla uyutmaya çalışırken Boğaz Köprüsü’nü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü satmak ne demek?” ifadelerini kullandı.

"EVET, KÖPRÜLERİ ÖZELLEŞTİRECEĞİZ"

CHP'li vekil İnanlı'nın sözlerine yanıt AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş'tan geldi.

Gökkuş ise, “Evet, köprüleri özelleştireceğiz. Bizim inandığımız ekonomik sistem neyse, vatanın ve milletin faydasına ne görüyorsak biz onu size rağmen uygulamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"HALKA RAĞMEN YAPAMAZSINIZ"

Gökkuş’un açıklaması üzerine yeniden söz alan İnanlı, “Biz yaparız, bizim ekonomi anlayışımız bu, biz köprüyü de satarız, özelleştiririz de, size rağmen yaparız’ dedi.

Evet, bize rağmen yaparsınız ama halka rağmen yapamazsınız. Bunu da size hatırlatıyorum” ifadeleriyle yanıt verdi.

