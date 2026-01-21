Ağrı’da hayat 'dondu': Termometreler eksi 24 dereceyi gördü

Türkiye, Ocak ayıyla ilgili donducu soğuk havanın etkisi altına girdi. Onlarca ilde etkili olan kar yağışları binlerce köy yolunu ulaşıma kapatırken, ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

TERMOMETRELER -24'Ü BULDU, AĞRI BUZ KESTİ

Ağrı'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre gece Ağrı merkezde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye düştü.

Kent merkezinde iş yerlerinin önünde bulunan süs havuzları tamamen buz tuttu. Binaların çatılarından sarkan buzların boyu 2 metreyi geçti. Yüksek binalarda kar kütlelerinin düşme ihtimaline karşı şeritlerle binaların etrafında güvenlik önlemi alındı. Çatılardan sızan suların donmasıyla kaldırımlar ve yol kenarlarındaki çöp kovaları tamamen buzla kaplandı.

EN SOĞUK İLÇE "TUTAK" OLDU

Meteoroloji verilerine göre dün gece Ağrı kent merkezi ve ilçelerde en düşük sıcaklıklar şöyle kaydedildi: