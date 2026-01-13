Türkiye soğuktan tir tir titredi: 70 ilde sıfırın altına indi ortalık buz kesti

Soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü yurtta, dün 70 ilde termometreler sıfırın altını gösterirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,9 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde derlediği verilere göre, yurdun büyük bir kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Dün, 70 ilde sıcaklıklar ilçelere göre eksi 0,6 ila eksi 19,9 derece aralığında seyretti

Türkiye'de dün en düşük sıcaklık Van'ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü.

Diğer düşük sıcaklıklar ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6 derece, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 ve Erzurum'un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE - SICAKLIK (C°)

Van, Çaldıran -19,9

Hakkari, Yüksekova, -13,6

Ağrı, Taşlıçay -11,9

Erzurum, Palandöken -10,1

Iğdır, Aralık -8,7

Kırklareli, Pınarhisar -8,6

Çankırı, Ilgaz -8,1

Kastamonu, Merkez -8,1

Kars, Merkez -8

Şırnak, Beytüşşebap -7,8

Düzce, Gölyaka -7,3

Karabük, Merkez -7,3

Tekirdağ, Şarköy -7,3

Bursa, Osmangazi -7,2

Ardahan, Merkez -7

Denizli, Tavas -6,7

Muş, Malazgirt -6,3

Bitlis, Adilcevaz -5,8

Gümüşhane, Merkez -5,8

Rize, Çamlıhemşin -5,7

Bolu, Mudurnu -5,6

Kocaeli, Kartepe -5,5

Edirne, Lalapaşa -5,4

Samsun, Atakum -5,1

Isparta, Merkez, -5

Antalya, Elmalı -4,9

Eskişehir, Seyitgazi -4,8

Şanlıurfa, Siverek -4,8

Bartın, Merkez -4,7

Elazığ, Sivrice -4,6

Niğde, Ulukışla -4,5

Erzincan, Merkez -4,4

Kütahya, Gediz -4,4

Bayburt, Aydıntepe -4,3

Siirt, Pervari -4,3

Afyonkarahisar, Şuhut -4,2

Çorum, Kargı -4,2

Ankara, Çamlıdere -4

Sinop, Ayancık -4

Amasya, Merzifon -3,8

Konya, Derbent -3,8

Tokat, Erbaa -3,8

Giresun, Alucra -3,7

Karaman, Merkez -3,7

Manisa, Şehzadeler -3,6

Tunceli, Ovacık -3,6

Yalova, Çiftlikköy -3,4

Sivas, Suşehri -3,3

Bingöl, Karlıova -3,3

Kayseri, Melikgazi -3,2

Bilecik, Pazaryeri -3,1

Burdur, Çavdır -3,1

Artvin, Şavşat -2,9

Sakarya, Hendek -2,9

Zonguldak, Devrek -2,8

Çanakkale, Ezine -2,7

Malatya, Merkez -2,6

Balıkesir, Kepsut -2,5

İstanbul, Çatalca -2,5

Aksaray, Merkez -2,4

Mersin, Tarsus -2,3

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu -2,2

Ordu, Akkuş -2,1

İzmir, Ödemiş -2

Kırşehir, Akçakent -1,5

Uşak, Banaz -1,4

Adana, Tufanbeyli -1,3

Yozgat, Merkez -1,2

Nevşehir, Avanos -0,7

Muğla, Seydikemer -0,6

Kaynak:AA

