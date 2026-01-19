Tekirdağ buz kesti: Sıcaklık eksi 11'e düştü havuzlar dondu

Tekirdağ buz kesti: Sıcaklık eksi 11'e düştü havuzlar dondu
Yayınlanma:
Son günlerde etkisini artıran soğuk hava dalgası, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gündelik hayatın akışını değiştirdi. Kent merkezinde sıcaklıkların eksi 11 derece hissedilmesiyle birlikte kamu binalarının önündeki havuzlar buz pistine dönerken, vatandaşlar dondurucu soğuğun oluşturduğu görsel tezatlığı kayıt altına aldı.

Tekirdağ Çorlu'nun kalbi sayılan Cumhuriyet Meydanı'nda, yerel yönetimin simgesi olan belediye binasının hemen önünde, suyun akışı durdu. Gece yarısı termometrelerin hızla düşmesiyle birlikte, ilçenin estetik unsurlarından biri olan süs havuzları, doğanın dayattığı sert koşullara teslim olarak kaskatı bir buz kütlesine dönüştü.

Bu manzara, sadece meteorolojik bir verinin görsel kanıtı değil, aynı zamanda Trakya'nın sert kış koşullarında vatandaşın karşı karşıya kaldığı yaşam mücadelesinin somut bir tezahürüydü.

TERMOMETRELERDE HİSSEDİLEN KESKİN DÜŞÜŞ

Son günlerde bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, gece saatlerinde etkisini en üst seviyeye çıkardı. Meteorolojik veriler, kent merkezinde hava sıcaklığının gün içinde en yüksek eksi 4 dereceye kadar çıkabildiğini gösterirken, gece saatlerinde hissedilen sıcaklık eksi 11 dereceye kadar geriledi.

Bu sert düşüş, kentin altyapısı ve açık hava donatıları üzerinde anında etkisini gösterdi. Sokaktaki yaşamı zorlaştıran, ısınma maliyetlerini ve enerji ihtiyacını gündeme getiren bu dondurucu soğuk, kent estetiği için tasarlanan su birikintilerini doğal birer buz pistine çevirdi.

MEYDANDA 'SELFİE' MESAİSİ

Çorlu Belediyesi önündeki havuzun donduğunu gören vatandaşlar için ise bu durum, dondurucu soğuğun ortasında kısa süreli bir şaşkınlık ve görsel bir deneyime dönüştü. Sabahın erken saatlerinde meydandan geçenler, alışık oldukları su sesinin yerini alan sessiz buz tabakasıyla karşılaştı.

Yaşamı zorlaştıran eksi 11 derecelik soğuğa rağmen, bazı vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almayı ihmal etmedi. Cep telefonlarını çıkaran ilçe sakinleri, donmuş havuzun önünde durarak, arkalarına belediye binasını ve buz tutmuş suyu alıp "selfie" çekti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

