Kar Muş’u esir aldı: Yüzlerce yol kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, ülkenin birçok noktasında yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.

İBB Başkanvekili Aslan İstanbul'daki son durumu açıkladı: 'Kar yağışı sürecek'

Muş’ta, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken şehirde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

EKİPLER KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Kent merkezinde, Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve temizlik çalışması başlattı. Vatandaşlar da iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

350 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI!

Öte yandan, etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle Muş merkez ve ilçelere bağlı 350 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kuzey Marmara Otoyolu kar altında kaldı! CHP'li Günaydın o anları paylaştı: Ne tuzlama var ne de temizleme...

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.