Adana’da dehşet! Tartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik etti

Yayınlanma:
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada Umut Ayyıldız’ı (24) tek yumrukla hastanelik eden Serdar D. (24) ve Enes G. (22) tutuklandı. Yaşananlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Girne Bulvarı Özgür Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonunda Serdar D. ve Enes G. ile Umut Ayyıldız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken iki kişiden biri Ayyıldız’ı itti, diğeri ise yumruk attı.

tartistigi-kisiyi-tek-yumrukla-hastaneli-911235-270769.jpg

ALDIĞI DARBEYLE BAYGINLIK GEÇİRDİ!

Yüzüne aldığı tek yumruk darbesiyle yere yığılan Ayyıldız baygınlık geçirdi. Serdar D. ile Enes G., ise hiçbir şey olmamış gibi motosikletlerine binerek olay yerinden ayrıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

tartistigi-kisiyi-tek-yumrukla-hastaneli-911237-270769.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Korkunç oly işyerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedilirken olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri Serdar D. ile Enes G.’yi Sarıçam Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli bu olayla sarsılıyor: Çifte cinayet işledi! Aynı silahla kafasına sıktıKocaeli bu olayla sarsılıyor: Çifte cinayet işledi! Aynı silahla kafasına sıktı

Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandıBisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı

Kaynak:DHA

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Türkiye
Kalyon Holding Bodrum için kolları sıvadı: Doğal sit alanına otel dikecek!
Kalyon Holding Bodrum için kolları sıvadı: Doğal sit alanına otel dikecek!
Borç bunalımındaki baba evini yakarak canına kıydı: Oğlu balkondan atlayarak kurtuldu
Borç bunalımındaki baba evini yakarak canına kıydı: Oğlu balkondan atlayarak kurtuldu
Türkiye yine gözünü CHP’li belediyelere operasyonlarla açtı! Gökan Zeybek yaşananlara ateş püskürdü
Türkiye yine gözünü CHP’li belediyelere operasyonlarla açtı! Gökan Zeybek yaşananlara ateş püskürdü