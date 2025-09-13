Adana’da dehşet! Tartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik etti

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Girne Bulvarı Özgür Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonunda Serdar D. ve Enes G. ile Umut Ayyıldız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken iki kişiden biri Ayyıldız’ı itti, diğeri ise yumruk attı.

ALDIĞI DARBEYLE BAYGINLIK GEÇİRDİ!

Yüzüne aldığı tek yumruk darbesiyle yere yığılan Ayyıldız baygınlık geçirdi. Serdar D. ile Enes G., ise hiçbir şey olmamış gibi motosikletlerine binerek olay yerinden ayrıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Korkunç oly işyerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedilirken olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri Serdar D. ile Enes G.’yi Sarıçam Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli bu olayla sarsılıyor: Çifte cinayet işledi! Aynı silahla kafasına sıktı

Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı