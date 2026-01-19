16 yaşındaki çocuk iki kişiyi bıçakladı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, bıçaklı saldırı yaşandı. Olayda iki kişi yaralandı.

HUSUMET SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, aralarında önceden var olan bir husumet bulunan gençler, söz konusu iş yerinde karşılaştı. 16 yaşındaki E.K., husumetli olduğu 17 yaşındaki B.K. ve 17 yaşındaki A.E.D.'ye, yanında bulundurduğu bıçakla saldırarak yaraladı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı iki gence ilk müdahalelerini yaptı. Ardından her iki genç de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GENÇ YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 16 yaşındaki E.K., polis ekiplerince olay sonrasında yakalandı. Şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek adli işlemleri başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.