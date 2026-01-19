16 yaşındaki çocuk iki kişiyi bıçakladı

16 yaşındaki çocuk iki kişiyi bıçakladı
Yayınlanma:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen gençler arasındaki olayda 2 kişi yaralandı, 16 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, bıçaklı saldırı yaşandı. Olayda iki kişi yaralandı.

HUSUMET SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, aralarında önceden var olan bir husumet bulunan gençler, söz konusu iş yerinde karşılaştı. 16 yaşındaki E.K., husumetli olduğu 17 yaşındaki B.K. ve 17 yaşındaki A.E.D.'ye, yanında bulundurduğu bıçakla saldırarak yaraladı.

Elazığ'da 15 kişinin karıştığı sopalı ve bıçaklı kavga! 4 yaralı varElazığ'da 15 kişinin karıştığı sopalı ve bıçaklı kavga! 4 yaralı var

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı iki gence ilk müdahalelerini yaptı. Ardından her iki genç de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı: Hakim karşısına çıkan sanıktan '112'yi aradım' savunmasıTrafikte tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı: Hakim karşısına çıkan sanıktan '112'yi aradım' savunması

ŞÜPHELİ GENÇ YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 16 yaşındaki E.K., polis ekiplerince olay sonrasında yakalandı. Şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek adli işlemleri başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Türkiye
Çocuk Casper’ların dört cinayeti
Çocuk Casper’ların dört cinayeti
Kar yağışı gece de durmadı: İstanbul beyaza büründü
Kar yağışı gece de durmadı: İstanbul beyaza büründü