Elazığ'da 15 kişinin karıştığı sopalı ve bıçaklı kavga! 4 yaralı var

Elazığ'da bir eğlence mekanında yaklaşık 15 kişinin karıştığı sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kavgaya karışan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Elazığ'da bir eğlence mekanında yaklaşık 15 kişinin karıştığı sopaların ve bıçakların kullanıldığı bir kavga çıktı.

Olay, akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak’taki bir eğlence mekanında yaşandı.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Mekanda bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma hızla büyüyerek sopalrın ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 15 kişinin karıştığı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

