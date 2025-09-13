14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı!
Yayınlanma:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.K (42) Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. B.K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri, yaptıkları çalışmayla ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde satma ve sağlama’ suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.’nın Kuşadası’ndaki bir evde saklandığını tespit etti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler B.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:DHA
