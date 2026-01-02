12 fabrikanın çatısının düştüğü anlar kamerada

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre ilçede etkili olan kar yağışının ardından 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı, üzerlerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

20 BİÇERDÖVER HASAR GÖRDÜ

Olayda 20 biçerdöver hasar görürken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, çatılarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Çökmeden dolayı çiftçilerin ciddi maddi kayıp yaşadığı ifade edildi.

"ÇOK BÜYÜK ZARAR OLUŞTU"

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, ilçede 36 çırçır fabrikası bulunduğunu belirterek, “Kar yağışı nedeniyle 12 fabrikamızın çatısı çöktü. Çatıların altında 20 biçerdöver kalarak hasar gördü. Bir ahırın da çatısı çöktü. Çok büyük bir zarar oluştu. Yetkililerden destek bekliyoruz” diye konuştu.