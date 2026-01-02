12 fabrikanın çatısının düştüğü anlar kamerada

12 fabrikanın çatısının düştüğü anlar kamerada
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı 12 fabrikanın ve 1 ahırın çatısı çöktü. 20 biçerdöverin çatıların altında kaldığı çökme anları kameralara yansıdı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre ilçede etkili olan kar yağışının ardından 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı, üzerlerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

diyabrbakir-ciroir-fabrikasi.jpg

Meteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacakMeteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacak

20 BİÇERDÖVER HASAR GÖRDÜ

Olayda 20 biçerdöver hasar görürken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, çatılarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Çökmeden dolayı çiftçilerin ciddi maddi kayıp yaşadığı ifade edildi.

diyarbakir-circir-fabrikasi-2.jpg

Buzlanan yol kazaya davetiye çıkardı: Otomobil başka aracın üzerine çıktı!Buzlanan yol kazaya davetiye çıkardı: Otomobil başka aracın üzerine çıktı!

"ÇOK BÜYÜK ZARAR OLUŞTU"

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, ilçede 36 çırçır fabrikası bulunduğunu belirterek, “Kar yağışı nedeniyle 12 fabrikamızın çatısı çöktü. Çatıların altında 20 biçerdöver kalarak hasar gördü. Bir ahırın da çatısı çöktü. Çok büyük bir zarar oluştu. Yetkililerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
Türkiye
Bedri Usta şimdi de ağzını bozdu: Müşterisiyle alay ettiği paylaşımına tepki yağmıştı
Bedri Usta şimdi de ağzını bozdu: Müşterisiyle alay ettiği paylaşımına tepki yağmıştı
Son dakika | Mardin kayyumunun görev süresi uzatıldı
Son dakika | Mardin kayyumunun görev süresi uzatıldı
Diyarbakır'da kar esareti: 20 iş yerinin çatısı çöktü!
Diyarbakır'da kar esareti: 20 iş yerinin çatısı çöktü!