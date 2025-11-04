Zeytin alım fiyatları belli oldu

Zeytin alım fiyatları belli oldu
Yayınlanma:
Marmarabirlik, 2025-2026 zeytin alım fiyatlarını açıkladı. Yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 53 TL olarak belirlendi.

Marmarabirlik, 2025-2026 iş yılı için ürün alım fiyatlarını duyurdu.

Buna göre, sofralık zeytinde tavan fiyat 180 dane için 160 TL, taban fiyat 410 dane için 55 TL, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 53 TL olarak belirlendi.

SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE YENİ FİYATLAR BELİRLENDİ

Kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısında alınan karara göre, belirlenen nihai fiyatlarla alımlar yapılacak.

Marmarabirlik, bu sezon gelen beyanlara göre 67 bin ton rekolte bekliyor.

Zeytinden tarihî ihracat rekoruZeytinden tarihî ihracat rekoru

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yaptığı açıklamada piyasada 280 barem zeytinin üzerinde alım yapılmadığı halde, birliğin 410 bareme kadar alım gerçekleştireceğini vurguladı.

ÖDEMELER 7 KASIM’DA BAŞLIYOR

2023/09/16/bankafaiz1.jpeg

Yıldız, ürün bedellerinin 15 günlük periyotlarla yüzde 50’sinin peşin, kalan kısmının ise ürün alımları tamamlandıktan sonra ödeneceğini bildirdi.

Zeytin fabrikada umut tarlada: Hedef 450 tonZeytin fabrikada umut tarlada: Hedef 450 ton

Buna göre, 31 Ekim’e kadar teslim edilen ürünlerin yüzde 50’si 7 Kasım’da ortakların hesaplarına yatırılacak.

“ÜRETİCİYİ PİYASA DALGALANMALARINDAN KORUYACAĞIZ”

2022/10/25/rekolte-yukseldi-zeytin-20-liradan-satildi-002.jpg

Yıldız, Marmarabirlik’in bu yılki fiyat politikasını oluştururken piyasa dengelerini ve üreticinin emeğini korumayı esas aldıklarını belirtti.

Şu ifadeleri kullandı:

“Piyasadaki fiyat dalgalanmalarından üreticimizi koruma amacı güdüyoruz. Üreticinin aleyhine gelişen veya gelişebilecek her durumda birlik olarak üreticinin yanında olacağız. Fiyat belirleme sürecinde hem sürdürülebilir üretim hem de piyasa istikrarını öncelik haline getirdik.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Ekonomi
Ekimde otomobil satışları arttı
Ekimde otomobil satışları arttı
Motosiklette yeni dönem: Sürene de yolcuya da zorunlu
Motosiklette yeni dönem: Sürene de yolcuya da zorunlu