Zeytin alım fiyatları belli oldu

Marmarabirlik, 2025-2026 iş yılı için ürün alım fiyatlarını duyurdu.

Buna göre, sofralık zeytinde tavan fiyat 180 dane için 160 TL, taban fiyat 410 dane için 55 TL, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 53 TL olarak belirlendi.

SOFRALIK VE YAĞLIK ZEYTİNDE YENİ FİYATLAR BELİRLENDİ

Kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısında alınan karara göre, belirlenen nihai fiyatlarla alımlar yapılacak.

Marmarabirlik, bu sezon gelen beyanlara göre 67 bin ton rekolte bekliyor.

Zeytinden tarihî ihracat rekoru

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yaptığı açıklamada piyasada 280 barem zeytinin üzerinde alım yapılmadığı halde, birliğin 410 bareme kadar alım gerçekleştireceğini vurguladı.

ÖDEMELER 7 KASIM’DA BAŞLIYOR

Yıldız, ürün bedellerinin 15 günlük periyotlarla yüzde 50’sinin peşin, kalan kısmının ise ürün alımları tamamlandıktan sonra ödeneceğini bildirdi.

Zeytin fabrikada umut tarlada: Hedef 450 ton

Buna göre, 31 Ekim’e kadar teslim edilen ürünlerin yüzde 50’si 7 Kasım’da ortakların hesaplarına yatırılacak.

“ÜRETİCİYİ PİYASA DALGALANMALARINDAN KORUYACAĞIZ”

Yıldız, Marmarabirlik’in bu yılki fiyat politikasını oluştururken piyasa dengelerini ve üreticinin emeğini korumayı esas aldıklarını belirtti.

Şu ifadeleri kullandı: