Zeytinden tarihî ihracat rekoru

Zeytinden tarihî ihracat rekoru
Yayınlanma:
Türkiye, 2024-2025 sezonunda sofralık zeytin ihracatından 255 milyon dolar gelirle tarihî rekor kırdı. 117 ülkeye zeytin gönderildi. Yeni hedef 300 milyon dolar. En çok ihracat Almanya ve Irak’a yapıldı.

Türkiye, 2024-2025 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 255 milyon 310 bin dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek gelirine ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinin verilerine göre, bir önceki sezona kıyasla ihracat yüzde 22 arttı. 2023-2024 sezonunda 209 milyon dolar olan ihracat geliri, bu sezon 255 milyon doları aştı.

Miktar bazında ise 100 bin 884 tonluk satışla, 2021-2022 sezonundaki 109 bin tonluk rekorun ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşıldı.

Türkiye, tarihinde ilk kez sofralık zeytin üretiminde dünya birincisi olurken, 117 ülkeye siyah ve yeşil zeytin gönderildi. Siyah zeytin ihracatında Almanya, Irak ve Romanya; yeşil zeytinde ise Irak, Almanya ve ABD öne çıkan pazarlar oldu.,

MİLYONLARCA DOLAR...

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, sezona 250 milyon dolarlık hedefle başladıklarını belirtti. Uygun, "Siyah zeytin ihracatımız yüzde 19 artışla 162 milyon dolardan 194 milyon dolara çıktı. Yeşil zeytin ihracatımız ise yüzde 29 yükselerek 47,5 milyon dolardan 61,4 milyon dolara ulaştı. Böylece hedefimizi aşmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Zeytincilik sektörünün yoğun bir hasat döneminden geçtiğini söyleyen Uygun, yeni sezonda rekoltenin geçen yıla yakın olmasını beklediklerini ifade etti.

Son yağışların kaliteyi artıracağına inandıklarını kaydeden Uygun, "Dünya fiyatlarında toparlanma öngörülerini de dikkate aldığımızda 2025-2026 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 300 milyon dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Yaşam
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı