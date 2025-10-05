Zeytinden tarihî ihracat rekoru

Türkiye, 2024-2025 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 255 milyon 310 bin dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek gelirine ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinin verilerine göre, bir önceki sezona kıyasla ihracat yüzde 22 arttı. 2023-2024 sezonunda 209 milyon dolar olan ihracat geliri, bu sezon 255 milyon doları aştı.

Miktar bazında ise 100 bin 884 tonluk satışla, 2021-2022 sezonundaki 109 bin tonluk rekorun ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşıldı.

Türkiye, tarihinde ilk kez sofralık zeytin üretiminde dünya birincisi olurken, 117 ülkeye siyah ve yeşil zeytin gönderildi. Siyah zeytin ihracatında Almanya, Irak ve Romanya; yeşil zeytinde ise Irak, Almanya ve ABD öne çıkan pazarlar oldu.,

MİLYONLARCA DOLAR...

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, sezona 250 milyon dolarlık hedefle başladıklarını belirtti. Uygun, "Siyah zeytin ihracatımız yüzde 19 artışla 162 milyon dolardan 194 milyon dolara çıktı. Yeşil zeytin ihracatımız ise yüzde 29 yükselerek 47,5 milyon dolardan 61,4 milyon dolara ulaştı. Böylece hedefimizi aşmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Zeytincilik sektörünün yoğun bir hasat döneminden geçtiğini söyleyen Uygun, yeni sezonda rekoltenin geçen yıla yakın olmasını beklediklerini ifade etti.

Son yağışların kaliteyi artıracağına inandıklarını kaydeden Uygun, "Dünya fiyatlarında toparlanma öngörülerini de dikkate aldığımızda 2025-2026 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 300 milyon dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.