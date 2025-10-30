Yarın son gün! Değiştirmeyenler binlerce lira ödeyecek!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme için yarın son gün. Yarından sonra eski tip ehiliyetleri yenilemek 15 lira yerine 7 bin 438 lira olacak.

31 Temmuz’da sona eren eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi, 31 Ekim 2025’e kadar uzatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz sayılacağını ve indirimli yenileme ücretinden yararlanılamayacağını açıklamıştı. Bakan, sürenin kesinlikle tekrar uzatılmayacağını vurguladı.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgeleri, bu süre içerisinde yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebilecek. 1 Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek.

EHLİYET NASIL YENİLENİYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) bilgilerine göre, eski tip sürücü belgesi yenileme işlemleri 5 adımda gerçekleştirilebiliyor:

Randevu: İşlemlere başlamadan önce NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

Gerekli belgeler: Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödeme dekontu, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış 2 yıl geçerli sürücü sağlık raporu ve son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf gerekmektedir.

Başvuru: Hazırlanan belgelerle, randevulu veya randevusuz olarak (randevu bekleme süresini göz önünde bulundurarak) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.

Ödeme ve teslim: Belgelerin teslimi sonrası, ödemenin dekontu kontrol edilip, başvuru tamamlanıyor.

Yeni ehliyetin alınması: İşlemler tamamlandıktan sonra, yeni sürücü belgesi teslim alınıyor.

İndirimli ücretten yararlanabilmek için 31 Ekim 2025 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

