Türkiye'nin en iyi işvereni açıklandı

Forbes dergisinin hazırladığı “Dünyanın En İyi İşverenleri - 2025” listesi açıklandı.

Araştırma, 50’den fazla ülkeden 300 binden fazla çalışanın görüşleri alınarak hazırlandı. Çalışanlar, işverenlerini tavsiye etme eğilimleri, kariyer fırsatları, iş-yaşam dengesi ve şirketin itibarı gibi kriterlere göre değerlendirildi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLDU

Sabancı Holding, Türkiye’deki şirketler arasında birinci sıraya yükseldi. Şirket, dünya sıralamasında ise 51. sıraya yerleşti.

Sabancı Holding, esnek çalışma modelleri, fırsat eşitliği, çalışan bağlılığı ve gelişim programları ile öne çıktı.

BÜYÜK SIRALAMA ARTIŞI

Sabancı Holding, geçen yıl 195. sıradayken, bu yıl 144 basamak birden yükseldi. Bu, listedeki şirketler arasında en büyük sıçramalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca şirket, TIME dergisinin “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde de 131. sırada yer alarak 2024 ve 2025’te Türkiye’nin en üst sıralarındaki şirketi oldu.

CEO KIVANÇ ZAİMLER: “ASIL YATIRIM İNSANIMIZA”

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, şirketin başarısını şöyle değerlendirdi: