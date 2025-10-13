Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek

Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Yayınlanma:
Türkiye'nin en çok satan otomobili olan ve 40 ülkeye ihraç edilen Fiat Egea Sedan'ın üretimine son verileceği açıklandı. Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, katıldığı televizyon programında tarih olarak en geç 2026 yılının haziran ayını işaret etti.

CNBC-e canlı yayınına konuk olan Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

tofas-cengiz-elordu.webp

Elordu, Türkiye'nin en çok satan otomobil modeli Fiat Egea Sedan'ın üretimine son verileceğini bildirdi.

40 ülkeye ihraç edilen otomobilin üretiminin en geç 2026 yılının haziran ayında sonlanacağını belirten Elordu, Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen otomobilden boşalan üretim kontenjanının firma tarafından belirlenecek yeni bir model ile doldurulacak.

fiat-egea-sedan-001.jpg

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?

"MÜŞTERİLER SEDAN MODELLERDEN SUV TARAFINA YÖNELİYOR"

2015 yılından itibaren 700 binin üzerinde Egea modeli araç sattıklarını belirten Elordu, şu ifadeleri kullandı:

"Egea üretimine ilişkin kararımızı yakın zamanda alacağız. Üretimin uzatmasına yönelik bir karar alırsak da kararımız en fazla 6 aylık olacak. Egea üretiminden boşalacak üretim kontenjanını da yeni bir model ile doldurmak istiyoruz.

Bu kararı alırken tabii ki müşteri tercihini de okumak lazım. Müşteriler yavaş yavaş sedan modellerden SUV tarafına yönelmiş durumda. Egea'nın başarısı zaten ürünün doğru seçilmesinden kaynaklanan bir şey. Biz de Egea'nın yatırım kararını alırken bu kadar başarılı olacağını tahmin etmedik. 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 10 yılda 700 bin araç sattık. Bu çok büyük bir rakam çünkü toplam üretim 1 milyon 350 bin seviyesinde. Bu aslında doğru ürünü doğru fiyata ürettiğiniz zaman başarılı olabildiğinizi gösteriyor.

Almanya'ya ucuzundan kaç tane TOGG gidecek?Almanya'ya ucuzundan kaç tane TOGG gidecek?

Bu nedenle modeli doğru seçmek ve müşterinin ne istediğini seçebilmek çok önemli. Doğru bir modelle benzer bir başarıyı yakalamak mümkün Türkiye'de."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Ekonomi
Çin ile gerilim azaladı: New York borsası toparlandı
Çin ile gerilim azaladı: New York borsası toparlandı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları yükselişle kapandı