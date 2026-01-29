TÜİK işsizliği değil mucizeyi açıklamış: Hokus pokus yapmadı ama 11,6 milyon işsiz yok oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 verilerine göre işsizlik oranının %7,7’ye gerilediğini duyurdu. Ancak ekonomistler ve DİSK-AR, bu düşüşün arkasında "yeni istihdam" değil, iş aramaktan vazgeçen milyonların "umutsuzluğu" olduğunu vurguladı. Kağıt üzerinde azalan işsiz sayısına rağmen, geniş tanımlı işsiz sayısı 11,6 milyonla rekor kırdı.

TÜİK işsizlik verisini açıkladı: Akla ziyan tablo! Çalışan sayısı da düştü işsizlik de!

29 Ocak 2026’da açıklanan işgücü istatistikleri, ekonomi dünyasında "TÜİK Mucizesi" tartışmalarını başlattı.

TÜİK MUCİZESİNE ŞAPKA

Verileri Halk Tv ekranlarında değerlendiren Ekonomist İbrahim Kahveci "Büyük bir mucize yarattı TÜİK. TÜİK'in mucizesine arkadaşlar, şapkam yok sevgili seyirciler ama şapka çıkaralım." dedi.

Kahveci şunları kaydetti:

"İnsanlar işten atılırken (istihdam düşerken) işsizlik oranı düşer mi? Bizde düşüyor. Niye? Umutsuzluk. 328 bin kişi umutsuz olmuş, 'Allah kahretsin buradan bir şey olmaz' demiş, çekmiş gitmiş piyasadan."

"NE OLDU 328 BİN KİŞİ?"

Ekonomist yazar Mustafa Sönmez ise, "Aralık'ta işi olan 42 bin kişi de işsiz kaldı. Sonuç? 369 bin kişi daha eve tıkıldı. İşgücü değil, işgücü dışı!" dedi.

Sönmez, sosyal medya hesabı X'ten şunları kaydetti:

"Ne ala: İşe mi girdiler?

Yok, işi olan 42 bin kişi de işsiz kaldı.

E, ne oldu 328 bin kişi?

Bunlara 41 bin de 15 yaşını aşan ama işgücüne katılmayan genç eklendi.

Sonuç?

369 bin kişi daha , eve tıkıldı

İşgücü değil, ama işgücü dışı"

DİSK-AR RAPORU: GERÇEK İŞSİZLİK %28,6!

TÜİK verilerinden bakınca hava hoş! DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 255 bin kişi arttı!

TÜİK’in "dar tanımlı" verilerine karşı DİSK-AR, "geniş tanımlı" (atıl işgücü) verilerin vahametine dikkat çekti.

Rapora göre, Türkiye’de resmi rakamların göstermediği bir "işsizlik ordusu" bulunuyor:

Uçurum Büyüyor

Dar tanımlı işsizlik %7,7 iken, geniş tanımlı işsizlik %28,6 oldu. Aradaki fark tam 20,9 puan!

11,6 Milyon İşsiz

TÜİK’e göre 2,7 milyon olan işsiz sayısı, geniş tanıma göre 11 milyon 593 bin kişiye ulaştı.

Kadın İşsizliği

Geniş tanımlı kadın işsizliği %38,3 gibi sarsıcı bir seviyeye çıktı.

Güvencesizlik

Her 10 işsizden 8’i işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. 2,2 milyon işsiz hiçbir sosyal destek almıyor.

"UMUTSUZLAR" LİSTEYE ALINMIYOR

Ekonomistlerin en çok eleştirdiği nokta, TÜİK’in "işsiz" tanımı. Eğer bir kişi aylardır iş arıyor ama son 4 haftadır aktif başvuru yapmıyorsa, TÜİK bu kişiyi "işsiz" kabul etmiyor.

İbrahim Kahveci’nin uyarısı:

"Son bir yılda 756.000 kişi umutsuzluktan iş gücü piyasasından kaçmış. Çalışan sayısının son bir yılda zırnık artmadığı, aksine düştüğü bir yerde işsizlik oranının düşmesi büyük bir TÜİK mucizesidir."

GÖRÜNMEYEN KRİZ: POTANSİYEL İŞGÜCÜ

DİSK-AR verilerine göre, "çalışmak istemesine rağmen iş bulamayan" veya "iş bulsa hemen başlarım diyen ama aktif aramayan" kişilerin sayısı hızla artıyor:

Son 1 yılda 371 bin kişi artarak 5,1 milyona yükseldi. Haftalık 40 saatten az çalışıp daha fazla çalışmak isteyenlerin sayısı 3,7 milyona dayandı.