TÜİK işsizlik verisini açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika açıklaması... TÜİK Aralık 2025'e ait istihdam verilerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı aralık ayında 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Veriler işsizlikte düşüş diye açıklansa da geniş tanımlı işsizliğin hasır altı edilişi tepki çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son işgücü verilerini açıkladı. Aralık ayı sonuçlarına göre işsizlik oranı %7,7 seviyesine gerileyerek yılı tek haneli rakamlarla kapattı.

ARALIK 2025 İŞGÜCÜ KARNESİ

2021/12/10/issizlik-tuik.jpg

Aralık ayında temel göstergelerdeki değişimler şu şekilde gerçekleşti:

GöstergeAralık 2025 DeğeriAylık Değişim
İşsizlik Oranı%7,7-0,8 puan
İşsiz Sayısı2 Milyon 736 Bin-286 Bin Kişi
İstihdam Oranı%49,1Değişmedi
İşgücüne Katılma Oranı%53,2-0,5 puan
Genç İşsizliği (15-24 Yaş)%14,1-1,1 puan

İŞSİZLİK GERÇEKTEN DÜŞTÜ MÜ?

Verilerde dikkat çeken en önemli nokta; işsiz sayısının 286 bin kişi azalmasına rağmen, istihdam edilenlerin sayısının da 42 bin kişi azalmış olması. Bu durum, işsizliğin "herkes iş bulduğu için" değil, toplamda 328 bin kişinin işgücü piyasasından (çeşitli sebeplerle iş aramayı bırakarak) çekilmesiyle düştüğünü gösteriyor.

DİSK-AR açıkladı: İşsizlik Fonu böyle kullanılmışDİSK-AR açıkladı: İşsizlik Fonu böyle kullanılmış

İşgücüne katılma oranındaki 0,5 puanlık düşüş, işsizlik oranındaki o meşhur 0,8 puanlık gerilemenin ana motoru olmuş durumda.

"İYİCE SUYU ÇIKTI"

TÜİK'in işsizliğe ilişkin olumlu bir tablo çizen verileri tepki çekti. Ekonomist İnan Mutlu açıklanan verileri sert bir şekilde eleştirdi:

Geniş tanımlı işsizlik verilerine ilişkin bir grafik paylaşan İnan Mutlu şunları kaydetti:

ssizlik.png
İnan Mutlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı işsizlik grafiği

"TÜİK dar tanımlı işsizlik verilerinin de iyice suyu çıktı.

Ülkede pandemi dönemine denk geniş tanımlı işsizlik var.

TÜİK yüzde 7,7 dar tanımlı işsizlik açıklıyor. İnsan utanır yahu."

KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ UÇURUM SÜRÜYOR

İşgücü piyasasındaki cinsiyet temelli ayrışma, Aralık ayında da belirginliğini korudu:

İşsizlik: Erkeklerde %6,3 iken kadınlarda %10,5 seviyesinde.

İstihdam: Erkeklerin %66,8'i çalışma hayatındayken, kadınlarda bu oran %31,7'de kalıyor.

İşgücüne Katılım: Kadınların sadece %35,5'i işgücü ekosisteminin içinde yer alıyor.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK %28,6

2021/12/10/issizlik.jpg

Manşet işsizlik oranı %7,7 olsa da; zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı %28,6 olarak ölçüldü. Bu rakam, piyasada çalışmak isteyen ancak umudunu yitirdiği için aktif iş aramayan veya eksik çalışan milyonların hala ciddi bir sorun olduğunu kanıtlıyor.

İşbaşında olanların ortalama fiili çalışma süresi 0,8 saat artarak 43,1 saat oldu. Yani çalışanlar, geçen aya göre biraz daha fazla mesai yaptı.

TÜİK, 2025 yılı Kasım ayında işsizliğin yüzde 0,1 puanlık artışla yüzde 8,6 seviyesine çıktığını açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

