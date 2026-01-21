Trump'ın sözleri kıyameti de koparabilir! Saatler kaldı: Piyasalar çalkalanmaya başladı bile

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Davos’ta yapacağı konuşma öncesi piyasalar barut fıçısı gibi. Ekonomistler, Trump’ın "uzlaşma" yerine "yıkım" odaklı bir söylem benimseyeceği uyarısında bulunurken piyasalar ve tüm dünya Trump'ın konuşmasına odaklanmış durumda.

Dünya genelinde belirsizlik tırmanırken, ABD Başkanı Trump’ın her çıkışı altın ve gümüş fiyatlarını yeni rekor seviyelere sürüklüyor.

Diğer taraftan, rezerv para konumundaki doların zayıflama süreci de hız kesmeden devam ediyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasaların kilitlendiği Trump’ın Davos konuşmasının yıkıcı bir etki yaratabileceğine dikkat çekerek altın, gümüş ve doların geleceğine dair kritik uyarılarda bulundu.

PİYASALARDA 'YIKICI KONUŞMA' BEKLENTİSİ HAKİM

2026/01/12/trumpp.jpg

Trump’ın bugünkü mesajlarına dair piyasada ciddi bir kafa karışıklığı yaşansa da, genel beklenti uzlaşmacı bir tondan ziyade sert ve saldırgan bir üslup olacağı yönünde. Doç. Dr. Eryılmaz, Trump’ın konuşmasında öne çıkması muhtemel başlıkları şu şekilde analiz etti:

Trump tehditte yine sınır tanımadı: Kesin talimat verdim bana bir şey olursa tüm ülke havaya uçacakTrump tehditte yine sınır tanımadı: Kesin talimat verdim bana bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak

AVRUPA'YA EKONOMİK UYARI VE DURGUNLUK VURGUSU

Trump’ın, Avrupa ekonomisindeki durgunluğu hedef alarak sert eleştiriler yöneltmesi bekleniyor. "Siz düzenlemelere ve iklim anlaşmalarına boğulmuşken, Amerika benim liderliğimde büyüyor" mesajını vermesi beklenen Trump, Avrupalı liderlere yeşil enerji sübvansiyonları gibi mevcut politikaları terk etmeleri çağrısında bulunabilir.

Trump’ın Grönland hamlesine Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert yanıt: 'Karşılık vermekten kaçınmayız'Trump’ın Grönland hamlesine Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert yanıt: 'Karşılık vermekten kaçınmayız'

TİCARET SAVAŞLARI VE GÜMRÜK VERGİSİ SİLAHI

2025/10/27/trump-si.jpg

Trump’ın Davos kürsüsünü bir pazarlık alanı olarak kullanıp gümrük vergilerini tehdit aracı olarak kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Trump kasırgası: Altında 45 yıl sonra ilk!Trump kasırgası: Altında 45 yıl sonra ilk!

Amerikan ürünlerine engellerin kaldırılmaması durumunda %100'e varan vergilerin uygulanabileceği mesajı, küresel ticaretin dengelerini bozabilir. Özellikle Fransa'ya yönelik lüks tüketim vergileri ve Grönland gerilimi nedeniyle Danimarka odaklı Avrupa genelini hedef alan yaptırımlar masada duruyor.

POPÜLİST HAMLE: AMERİKAN KONUT PİYASASI

Beklenmedik bir hamle olarak Trump'ın, Davos'taki küresel elitlere hitap ederken Amerikan halkına yönelik popülist bir mesaj vermesi öngörülüyor.

"Burada milyarderler kayak yaparken, ben halkım için ev sahibi olmayı kolaylaştırıyorum" diyerek ekran başındaki seçmene hitap etmesi, uluslararası bir zirvede iç siyasete odaklanması anlamına geliyor.

ENERJİDE YEŞİL MUTABAKATA MEYDAN OKUMA

2026/01/14/donald-trump.webp

Zirvenin "İklim sınırları içinde refah" temasının aksine Trump'ın, fosil yakıt üretimini artırmayı savunarak küresel "yeşil enerji" konsensüsüne karşı çıkması bekleniyor.

Bu durumun, enerji maliyetleri ve çevresel düzenlemeler üzerinde yeni tartışmalar başlatması olası.

UZLAŞMACI DEĞİL SALDIRGAN ÜSLUP

Uluslararası basının ortak kanaati, Trump’ın konuşmasının "Ben demiştim" havasında, doğaçlama saldırılar içeren ve kendi başarılarını öven agresif bir tarzda olacağı yönünde. Bu üslubun Davos’un küreselci atmosferi ile Trump’ın ulusalcı içgüdüleri arasında tarihi bir çatışma anı yaratması öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

