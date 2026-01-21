Trump tehditte yine sınır tanımadı: Kesin talimat verdim bana bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik tehditleriyle ilgili, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım. Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler" dedi.