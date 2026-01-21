Trump tehditte yine sınır tanımadı: Kesin talimat verdim bana bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak
ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin yıl dönümünde ABD merkezli News Nation kanalına konuştu.
ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerine" de değindi.
"BANA BİR ŞEY OLURSA TÜM ÜLKE HAVAYA UÇACAK"
Olası bir suikasta karşı çok kesin talimatlar verdiğini belirten Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım. Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler" dedi.
Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ise tehditlere yeterince karşılık vermemekle suçladı.
"İSYAN YASASI'NI GEREKTİĞİNDE UYGULAMAYA KOYACAĞIM"
Göçmenlere yönelik operasyonlardan dolayı protestolara sahne olan Minnesota eyaletinde devreye sokabileceğini belirttiği İsyan Yasası'yla ilgili de konuşan Trump, "şimdilik ihtiyaç olmadığını" ancak "gerektiğinde" uygulamaya koyacağını söyledi.
Trump, yasayı yürürlüğe koymanın "mahkeme sistemini baypas edeceğini" ve "hayatı çok daha kolaylaştıracağını" kaydetti.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)