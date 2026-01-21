Trump tehditte yine sınır tanımadı: Kesin talimat verdim bana bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak

Trump tehditte yine sınır tanımadı: Kesin talimat verdim bana bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik tehditleriyle ilgili, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım. Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin yıl dönümünde ABD merkezli News Nation kanalına konuştu.

ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerine" de değindi.

trump.jpg

"BANA BİR ŞEY OLURSA TÜM ÜLKE HAVAYA UÇACAK"

Olası bir suikasta karşı çok kesin talimatlar verdiğini belirten Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım. Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler" dedi.

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ise tehditlere yeterince karşılık vermemekle suçladı.

Trump'ın uçağında arıza: Havalimanına geri döndüTrump'ın uçağında arıza: Havalimanına geri döndü

"İSYAN YASASI'NI GEREKTİĞİNDE UYGULAMAYA KOYACAĞIM"

Göçmenlere yönelik operasyonlardan dolayı protestolara sahne olan Minnesota eyaletinde devreye sokabileceğini belirttiği İsyan Yasası'yla ilgili de konuşan Trump, "şimdilik ihtiyaç olmadığını" ancak "gerektiğinde" uygulamaya koyacağını söyledi.

Kanada’dan ABD’ye karşı birlik çağrısı: Masada olmazsak menüde oluruzKanada’dan ABD’ye karşı birlik çağrısı: Masada olmazsak menüde oluruz

Trump, yasayı yürürlüğe koymanın "mahkeme sistemini baypas edeceğini" ve "hayatı çok daha kolaylaştıracağını" kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Dünya
Trump 'üzücü' diyerek açıkladı: Ben gelmeseydim tarihin çöplüğünde kalırlardı
"Ben gelmeseydim tarihin çöplüğünde kalırlardı"
Trump’ın Grönland hamlesine Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert yanıt: 'Karşılık vermekten kaçınmayız'
Trump’ın Grönland hamlesine Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert yanıt: 'Karşılık vermekten kaçınmayız'