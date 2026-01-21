Trump'ın uçağında arıza: Havalimanına geri döndü

Trump'ın uçağında arıza: Havalimanına geri döndü
Yayınlanma:
Son dakika... İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere ABD'den havalanan ABD Başkanı Trump'ın uçağı arıza sebebiyle havalimanına geri döndü. Trump Davos'a başka bir uçakla seyahat edecek.

İsviçre Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Washington'dan havalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı arıza sebebiyle ABD'ye geri döndü.

Arızanın "küçük" bir elektrik arızası olduğu ve Trump'ın başka bir uçakla İsviçre'ye gideceği belirtildi.

Belçika Başbakanı'ndan dikkat çeken çıkış: Böyle devam ederse Trump bizi köle haline getirirBelçika Başbakanı'ndan dikkat çeken çıkış: Böyle devam ederse Trump bizi köle haline getirir

'ELEKTRİK ARIZASI TESPİT EDİLDİ'

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Air Force One uçağı mürettebatının "küçük bir elektriksel arıza" tespit etmesi ve "aşırı önlem almaya karar vermesi" sebeplerinden dolayı uçağın geri döndüğünü söyledi.

Erdoğan ve Trump telefonda görüştüErdoğan ve Trump telefonda görüştü

TRUMP'IN 2026'DAKİ İLK ULUSLARARASI ZİYARETİ

Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gidiyor. Bu gezi, ABD Başkanı'nın 2026 yılındaki ilk uluslararası ziyareti olacak2020 yılından beri Davos Zirvesi'ne ilk katılımı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü forumda bir konuşma yapması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

