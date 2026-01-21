Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

Yayınlanma:
Son Dakika... ABD Başkanı Trump'ın "Erdoğan'la önemli bir görüşme yapacağım" açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın telefonda görüştüğü öğrendildi.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Suriye'deki hapishanelerdeki IŞİD'lilerin durumu ve IŞİD'le mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki DEAŞ’lıların durumu da ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

