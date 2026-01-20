Trump: Şam yönetimi Avrupalı teröristleri yakaladı

Trump: Şam yönetimi Avrupalı teröristleri yakaladı
Yayınlanma:
Suriye'de cezaevinden çıkarılan IŞİD'liler için 'Avrupalı teröristler' ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye hükümeti, tüm mahkumları yakaladı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de serbest bırakılan IŞİD'li teröristler için "Avrupalı teröristler" ifadesini kullanan Trump, "Suriye hükümeti, tüm mahkumları yakaladı" ifadesini kullandı.

ABD'li Barrack: SDG'nin çıkış amacı sona ermiştirABD'li Barrack: SDG'nin çıkış amacı sona ermiştir

"SURİYE'DE İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Suriye konusunda kendisine gönderdiği mesajları ifşa etmesine ilişkin de konuşan Trump; bu mesajları kamuoyuyla paylaşma nedeninin, Suriye'de serbest bırakılan Avrupa kökenli IŞİD mahkûmları olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, röportajında, Macron ve Rutte ile Suriye'deki IŞİD mahkumlarının durumuna ilişkin bir konuyu ele aldıklarını aktararak, "Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishane kaçışını engelledim. Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Avrupalı mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu olay dün oldu" değerlendirmesini yaptı.

Trump Macron'un ardından Rutte'yi de ifşaladı!Trump Macron'un ardından Rutte'yi de ifşaladı!

"SURİYE HÜKÜMETİ IŞİD'Lİ TERÖRİSTLERİ YAKALADI"

Trump, serbest bırakılan IŞİD'li teröristler ile ilgili ise "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi" ifadelerini kullandı.

