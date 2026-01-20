Trump Macron'un ardından Rutte'yi de ifşaladı!

ABD Başkanı Donald Trump sahibi olduğu Truth Social adlı sosyal medya platformunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine attığı mesajı ifşalamasının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin mesajını da ifşaladı.

Trump, Rutte'nin mesajını, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye teşekkür ederiz!" sözleriyle paylaştı. Doğrudan Trump'ın telefonuna yollanan kişisel mesajlarda Rutte'nin şu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Sayın Başkan, Değerli Donald, Bugün Suriye'de başardıklarınız inanılmazdı. Davos'ta, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki çalışmalarınızı medya aracılığıyla öne çıkaracağım. Grönland konusunda ileriye dönük bir yol bulmaya kararlıyım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Saygılarımla, Mark."

Trump’ın tehditlerinden Fransa da payını aldı: Macron’un mesajını ifşa etti

MACRON'U DA İFŞALAMIŞTI

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mesajını da ifşalamıştı. Trump Macron'un mesajını, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan not:" sözleriyle paylaşmıştı. Macron'un gönderdiği mesajda bu ifadeler yer alıyordu: