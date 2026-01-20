Trump Macron'un ardından Rutte'yi de ifşaladı!

Trump Macron'un ardından Rutte'yi de ifşaladı!
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine attığı mesajı ifşalamasının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin mesajını da ifşaladı. Trump, Rutte'nin mesajını, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye teşekkür ederiz!" sözleriyle paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump sahibi olduğu Truth Social adlı sosyal medya platformunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine attığı mesajı ifşalamasının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin mesajını da ifşaladı.

Trump, Rutte'nin mesajını, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye teşekkür ederiz!" sözleriyle paylaştı. Doğrudan Trump'ın telefonuna yollanan kişisel mesajlarda Rutte'nin şu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Sayın Başkan, Değerli Donald,

Bugün Suriye'de başardıklarınız inanılmazdı. Davos'ta, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki çalışmalarınızı medya aracılığıyla öne çıkaracağım. Grönland konusunda ileriye dönük bir yol bulmaya kararlıyım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum.

Saygılarımla, Mark."

whatsapp-image-2026-01-20-at-13-54-20.jpeg

Trump’ın tehditlerinden Fransa da payını aldı: Macron’un mesajını ifşa ettiTrump’ın tehditlerinden Fransa da payını aldı: Macron’un mesajını ifşa etti

MACRON'U DA İFŞALAMIŞTI

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mesajını da ifşalamıştı. Trump Macron'un mesajını, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan not:" sözleriyle paylaşmıştı. Macron'un gönderdiği mesajda bu ifadeler yer alıyordu:

"Cumhurbaşkanı Macron'dan Başkan Trump'a

Dostum,

Suriye konusunda aynı çizgideyiz.

İran konusunda harika şeyler yapabiliriz.

Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum.

Harika şeyler yapmayı deneyelim:

1) Davos'tan sonra perşembe öğleden sonra Paris'te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim. Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları davet edebilirim.

2) ABD'ye dönmeden önce Paris'te perşembe günü bir yemek yiyelim.

Emmanuel."

macron-001.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

