Trump’ın tehditlerinden Fransa da payını aldı: Macron’un mesajını ifşa etti

ABD Başkanı Donald Trump, Davos yolunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Gazze Barış Kurulu’na katılmayacağını açıklamasının ardından Fransa’yı yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Trump'tan Norveç Başbakanı’na 'Nobel' sitemli mektup! 'Barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum' dedi Grönland'ı işaret etti!

“YÜZDE 200 VERGİ KOYARIM”

Trump, gazetecilerle yaptığı röportajda Macron'un kurula katılmayacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruyu, "Öyle dedi mi? Zaten kendisini kimse istemiyor… Birkaç aya görevden ayrılacak. Düşmanca konuştuysa şarabına şampanyasına yüzde 200 vergi koyarım. Katılmasa da olur. Zaten gidecek" ifadeleriyle yanıtladı.

Trump, bu hamlenin Macron’u, Gazze Barış Kurulu girişimine katılmaya zorlayacağını savundu.

Trump, "Barış Kurulu" fikrini ilk olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında, Gazze'deki savaşı sona erdirme planını açıklarken gündeme getirmişti fakat geçtiğimiz haftalarda dünya liderlerine gönderilen davet mektuplarında, kurulun sadece Gazze ile sınırlı olmayacağı, küresel ölçekte çatışmaların sona erdirilmesini hedefleyen geniş bir role sahip olacağı bildirildi.

MACRON’UN MESAJLARINI İFŞA ETTİ!

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendisine gönderdiği bir mesajı da sosyal medya hesabından paylaştı. Macron'un Trump'a gönderdiği ileri sürülen mesajda, “”Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda büyük işler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum" sözleri yer aldı.

Macron'un Trump'a gönderdiği mesajda, "Cumhurbaşkanı Macron’dan Başkan Trump’a. Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda büyük işler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum. Gel, büyük şeyler inşa etmeye çalışalım: Davos’tan sonra, Perşembe öğleden sonra Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim. Kenar görüşmeler için Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları davet edebilirim. ABD’ye dönmeden önce Perşembe günü Paris’te birlikte akşam yemeği yiyelim. Emmanuel." ifadeleri kullanıldı.

PUTİN DE DAVET EDİLDİ!

Trump, pazartesi günü gerçekleştirdiği açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de "Barış Kurulu" girişimine davet ettiğini ifade etmişti.

Trump 'artık zamanı geldi' diyerek Grönland'ı işaret etti: 'Bu yapılacak'

TRUMP DAVOS’A İNİYOR!

Dünya Ekonomik Forumu İsviçre’nin Davos kasabasında başlarken, zirvenin ana gündemi Donald Trump oldu. Trump’ın Çarşamba günü yapacağı özel konuşma ve küresel şirketlerin CEO’larıyla kuracağı temaslar da yakından takip ediliyor.

Trump’a Davos temaslarında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başta olmak üzere üst düzey Amerikan yetkilileri eşlik ediyor.

“DANİMARKA GRÖNLAND’I KORUYAMIYOR”

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada ise, yeniden Grönland’ı hedef almış ve Danimarka'nın Grönland’ı koruyamayacağını ileri sürmüştü.

Florida'da gazetecilere konuşan Trump, "Buna sahip olmamız gerekiyor. Bunun yapılması gerekiyor. Danimarka bunu koruyamıyor. Danimarka harika insanlar, onları seviyoruz” sözlerini sarf ederek "Liderlerini tanıyorum, çok iyi insanlar ama oraya bile gitmiyorlar." demişti.

GRÖNLAND TALEBİ DAVOS GÜNDEMİNİ SARSTI!

Trump’ın ABD’nin Grönland’ı almasına ilişkin ifadeleri, Davos kulislerinde en çok konuşulan konu olurken diplomatik kaynaklar, ulusal güvenlik danışmanlarının toplantı gündemine Grönland başlığının sonradan eklendiğini belirtti.

Trump, ABD’nin Grönland’ı kontrol etmesine izin verilmemesi durumunda İngiltere dahil sekiz Avrupa ülkesine ek gümrük tarifeleri uygulanacağını ifade ederken “Orayı ele geçirmeliyiz… Onlar orayı koruyamazlar” ifadelerini kullandı. Gelen tepkilere ilişkin ise, Avrupa ülkelerinin çok fazla karşı çıkmayacağını söyleyen Trump, "Bence çok fazla karşı çıkmayacaklar. Bakın, buna sahip olmak zorundayız" dedi.

Trump, Grönland üzerindeki egemenlik tartışmaları hakkında da "Sadece bir geminin 500 yıl önce oraya gitmiş olması ve sonra ayrılması, size mülkiyet hakkı vermez" sözlerini sarf etti ve “Birkaç kişi gönderdiler, o bir asker değildi” ifadelerini kullandı. Trump, Grönland tartışmasının Davos gündemini belirleyeceğini belirterek “Şöyle söyleyelim, bu çok ilginç bir Davos olacak” ifadelerini kullandı.

NATO ABD İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMINI SINIRLADI!

ABD basınında yer alan iddialar ise, krizin boyutunu büyütürken The i Paper’ın haberine göre NATO yetkilileri, Trump’ın sırasında hassas bilgileri kötüye kullanabileceği endişesiyle ABD ile istihbarat paylaşımını sınırladı.