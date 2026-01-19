Trump'tan Norveç Başbakanı’na 'Nobel' sitemli mektup! 'Barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum' dedi Grönland'ı işaret etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunmayı sürdürerek Norveç Başbakanı Store’a bir mektup gönderdi. Mektubunda Trump, “Sayın Jonas, Ülkenizin 8 savaşı durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeye karar verdiğini göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki Avrupa ile artan gerilimler çerçevesinde Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’a yazdığı bir mektupta, artık yalnızca barışı düşünmek zorunda hissetmediğini belirtti.

PBS News’in aktardığı habere göre, Trump’ın mektubu, Grönland konusunda ısrarcı tutumunun ardından gönderildi ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri tarafından Washington’daki birçok Avrupa büyükelçisine iletildi.

"ARTIK SADECE BARIŞI DÜŞÜNMEK ZORUNDA HİSSETMİYORUM"

Mektupta Trump, “Sayın Jonas, Ülkenizin 8 savaşı durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeye karar verdiğini göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum, her zaman baskın olsa da, artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu düşünebilirim. Danimarka bu toprakları Rusya veya Çin'den koruyamaz ve zaten neden 'mülkiyet hakkı'na sahipler ki?

Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir geminin oraya yanaştığı biliniyor, ama bizim de oraya yanaşan gemilerimiz oldu. Kuruluşundan bu yana NATO için herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO'nun da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapması gerekiyor.

Grönland'ın tam ve mutlak kontrolüne sahip olmadığımız sürece dünya güvenli değil” sözlerini kaleme aldı.

Norveç gazetesi VG, mektubun doğrulandığını bildirirken, Başbakan Store mektubun Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve kendisinin Trump’a gönderdiği kısa bir mesaja yanıt olarak geldiğini açıkladı.

DANİMARKA'YA DESTEK AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Trump’ın mektubu, Norveç Başbakanı’nın ABD’nin Grönland için getirdiği gümrük vergisine dair açıklamalarının hemen ardından gönderildi. Store, sosyal medyada paylaştığı mesajda, “Norveç'in pozisyonu kesin: Grönland, Danimarka'nın bir parçasıdır. Norveç, Danimarka'nın egemenliğini tamamen desteklemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

