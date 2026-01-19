Trump'tan Norveç Başbakanı’na 'Nobel' sitemli mektup! 'Barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum' dedi Grönland'ı işaret etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki Avrupa ile artan gerilimler çerçevesinde Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’a yazdığı bir mektupta, artık yalnızca barışı düşünmek zorunda hissetmediğini belirtti.

PBS News’in aktardığı habere göre, Trump’ın mektubu, Grönland konusunda ısrarcı tutumunun ardından gönderildi ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri tarafından Washington’daki birçok Avrupa büyükelçisine iletildi.

Trump'ın vergi hamlesinin ardından AB liderlerinden 'olağanüstü toplantı' kararı!

Mektupta Trump, “Sayın Jonas, Ülkenizin 8 savaşı durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeye karar verdiğini göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum, her zaman baskın olsa da, artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu düşünebilirim. Danimarka bu toprakları Rusya veya Çin'den koruyamaz ve zaten neden 'mülkiyet hakkı'na sahipler ki?

Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir geminin oraya yanaştığı biliniyor, ama bizim de oraya yanaşan gemilerimiz oldu. Kuruluşundan bu yana NATO için herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO'nun da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapması gerekiyor.

Grönland'ın tam ve mutlak kontrolüne sahip olmadığımız sürece dünya güvenli değil” sözlerini kaleme aldı.