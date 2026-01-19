Trump'ın vergi hamlesinin ardından AB liderlerinden 'olağanüstü toplantı' kararı!

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a destek veren ülkelere ek gümrük vergisi uygulama kararı sonrasında 22 Ocak Perşembe günü olağanüstü zirvede bir araya gelmeye hazırlanıyor.

AB Konseyi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın transatlantik ilişkileri ele almak amacıyla 22 Ocak saat 19.00’da özel bir AB Liderler Zirvesi düzenleyeceği bildirildi. Costa, daha önce de Grönland meselesi nedeniyle AB üyesi ülkelerin liderlerinin olağanüstü toplantı yapacağını duyurmuştu.

Trump 'artık zamanı geldi' diyerek Grönland'ı işaret etti: 'Bu yapılacak'

TRUMP’IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın ABD için “ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez” olduğunu savunarak, bölgenin inşa edilmesi planlanan “Altın Kubbe” açısından hayati önem taşıdığını ifade etmişti. Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ise temel anlaşmazlıkların sürdüğü ve ABD’nin Grönland’ı kontrol altına alma isteğinin açıkça devam ettiği belirtilmişti.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD’den gelen ve egemenliğin devrini de içeren teklifleri kesin bir dille reddetmişti. Danimarka ise son dönemde müttefikleriyle birlikte bölgede askeri işbirliğinin artırılması çağrısında bulunmuş, bazı Avrupa ülkeleri de bu kapsamda Grönland’a sınırlı askeri birlikler ve subaylar göndereceklerini açıklamıştı.

YÜZDE 10 İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRDİ

Trump, bu gelişmeler üzerine Grönland konusundaki itirazların “küresel barışı riske attığını” ileri sürerek, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yönelik gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. Buna göre söz konusu sekiz Avrupa ülkesine 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi getirilecek, 1 Haziran 2026 sonrasında ise bu oran yüzde 25’e yükseltilecek. Trump, Grönland’ın tamamen satın alınmasına yönelik bir anlaşma sağlanana kadar bu vergilerin yürürlükte kalacağını belirtmişti.