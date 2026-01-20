ABD'li Barrack: SDG'nin çıkış amacı sona ermiştir

Suriye'de Şam ile SDG arasında Haseke konusunda anlşamaya varılmasının ardından ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dikkat çeken değerlendirmlerde bulundu.

SDG'nin bölgede IŞİD'e karşı savaşmak için ortaya çıktığını vurgulayan Barrack, bu görevin Şam yönetimi tarafından güçlü bir şekilde üstleneceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Barrack, "SDG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona ermiştir" dedi.

"SURİYE'DEKİ KÜRTLER İÇİN ŞARA BÜYÜK FIRSAT"

"Suriye'deki Kürtler için şu anki en büyük fırsat, Devlet Başkanı Ahmed el-Şara liderliğindeki yeni hükümet dönemindeki Esed sonrası geçiş sürecinde yatmaktadır" diyen Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendrimede şu ifadelere yer verdi:

"Bu an; Beşşar Esed rejimi altında uzun süre reddedilen, birçok Kürt’ün vatansızlıkla, dil kısıtlamalarıyla ve sistematik ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı dönemlerin aksine; vatandaşlık hakları, kültürel korumalar ve siyasi katılım ile birleşik bir Suriye devletine tam entegrasyon için bir yol sunmaktadır."

"Tarihsel olarak, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri varlığı öncelikle IŞİD ile mücadele ortaklığına dayandırılıyordu. Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 2019 yılına kadar IŞİD’in bölgesel halifeliğini mağlup etmede, binlerce IŞİD savaşçısını ve aile üyesini El-Hol ve El-Şeddadi gibi kamp ve hapishanelerde tutuklamada en etkili saha ortağı olduğunu kanıtladı" değerlendirmesini yapan Tom Barrack, "O dönemde ortaklık kurulabilecek işleyen bir merkezi Suriye devleti yoktu; Esed rejimi zayıflamıştı, tartışmalı bir konumdaydı ve İran ile Rusya ile olan ittifakları nedeniyle IŞİD’e karşı elverişli bir ortak değildi" dedi.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack İstanbul'da bir araya geldi. (24 Mayıs 2025)

"Bugün ise durum temelden değişmiştir. Suriye artık, IŞİD'i Yenmek İçin Küresel Koalisyon'a (2025 sonlarında 90. üye olarak) katılan, Batı'ya yöneldiğinin ve terörle mücadelede ABD ile iş birliği yapacağının sinyalini veren, tanınmış bir merkezi hükümete sahiptir. Bu durum, ABD-SDG ortaklığının gerekçesini değiştirmektedir: SDG'nin sahadaki birincil anti-IŞİD gücü olma amacı büyük ölçüde geçerliliğini yitirmiştir; zira Şam yönetimi artık IŞİD gözaltı merkezlerinin ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını devralmaya hem istekli hem de hazırdır" diyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Son gelişmeler, ABD'nin ayrı bir SDG rolünü uzatmak yerine bu geçişi aktif olarak kolaylaştırdığını göstermektedir" ifadelerini kullanarak olayları şöyle sıraladı:

18 Ocak'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasını güvence altına almak ve zamanında, barışçıl bir uygulama için net bir yol haritası belirlemek amacıyla Suriye Hükümeti ve SDG liderliği ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik.

Anlaşma; SDG savaşçılarının ulusal orduya entegre edilmesini (en tartışmalı konulardan biri olmaya devam eden bireysel katılım şeklinde), temel altyapının (petrol sahaları, barajlar, sınır kapıları) devredilmesini ve IŞİD hapishaneleri ile kamplarının kontrolünün Şam'a bırakılmasını kapsamaktadır.

ABD'nin uzun süreli bir askeri varlıkta çıkarı yoktur; önceliği IŞİD kalıntılarını yenmek, uzlaşmayı desteklemek ve ayrılıkçılığı veya federalizmi onaylamadan ulusal birliği ilerletmektir.

Son dakika | Şam ile SDG anlaşmaya vardı

"BU DURUM KÜRTLER İÇİN EŞSİZ BİR PENCERE AÇMAKTADIR"

"Bu durum Kürtler için eşsiz bir pencere açmaktadır: Yeni Suriye devletine entegrasyon; tam vatandaşlık hakları (daha önce vatansız olanlar dahil), Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınma, Kürt dili ve kültürü için anayasal korumalar (örneğin Kürtçe eğitim, Nevruz'un ulusal bayram olarak kutlanması) ve yönetime katılım sunmaktadır. Bu, SDG'nin iç savaş kaosu içinde sahip olduğu yarı özerkliğin çok ötesindedir" ifadelerini kullanan Barrack son olarak şunları yazdı:

"Riskler (kırılgan ateşkesler, ara sıra çıkan çatışmalar, sertlik yanlılarına dair endişeler veya bazı aktörlerin geçmişteki mağduriyetleri yeniden gündeme getirme arzusu gibi) devam etse de, Amerika Birleşik Devletleri Kürt hakları ve IŞİD ile mücadele iş birliği konusunda güvenceler için baskı yapmaktadır. Alternatif olan uzun süreli ayrışma, istikrarsızlığa veya IŞİD'in yeniden canlanmasına davetiye çıkarabilir. ABD diplomasisi tarafından desteklenen bu entegrasyon, Kürtlerin tanınmış bir ulus-devlet içinde kalıcı haklar ve güvenlik elde etmeleri için şimdiye kadarki en güçlü şansı temsil etmektedir.

Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri şunlara odaklanmıştır: 1) Şu anda SDG tarafından korunan ve IŞİD tutuklularının bulunduğu hapishanelerin güvenliğini sağlamak; 2) SDG'nin barışçıl bir şekilde entegrasyonuna ve Suriye'nin Kürt nüfusunun tarihi ve tam bir Suriye vatandaşlığına siyasi katılımına izin vermek için SDG ile Suriye Hükümeti arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak."