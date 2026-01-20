Son dakika | Şam ile SDG anlaşmaya vardı

Şam Yönetimi ile terör örgütü SDG’nin, Haseke’de anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşmanın saat 20.00'da yürürlüğe gireceği bildirirken terör örgütü SDG lideri Mazlum Abd'nin Savunma Bakanı Yardımcılığı'na aday göstereceği kaydedildi.

MAZLUM ABDİ ADAY ÖNERECEK!

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın, Suriye Cumhurbaşkanlığı'na dayandırdığı açıklamaya göre, Suriye’nin geçici hükümeti ile SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin mutabakata varıldı. Bugün akşam saat 20:00 itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edilen anlaşmada, Mazlum Abdi’nin Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için aday önereceği bildirildi.

Suriye’nin geçici hükümeti, Haseke’ye ilişkin bir dizi konuda ortak mutabakata varıldığını açıklayarak anlaşmaya varılması halinde Suriye güçlerinin Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyeceği, bu kentlerin çevresinde konuşlanacağı; Haseke ilinin, Kamışlı kenti de dâhil olmak üzere, barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve ayrıntıların daha sonra ele alınacağı ifade edildi.

BİR İSİM LİSTESİ SUNACAK!

Yapılan açıklamada, Suriye güçlerinin SDG'nin kontrolü altında olan bölgelere girmeyeceği ve anlaşma uyarınca bu köylerde, bölge halkından oluşan yerel güvenlik güçleri dışında herhangi bir silahlı unsurun bulunmayacağının teyit edildiği de bildirilirken Mazlum Abdi’nin, Savunma Bakan Yardımcılığı için bir aday önereceği, ayrıca Haseke Valiliği için bir aday, Halk Meclisi’nde temsil edilecek isimler ve Suriye devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere bir isim listesi sunacağı kaydedildi.

Tarafların, SDG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik güçlerinin Savunma ve İçişleri bakanlıkları bünyesinde birleştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları da ifade edildi.