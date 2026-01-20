Trump: Birazdan Erdoğan ile görüşeceğim

Son dakika... Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Birazdan Erdoğan ile görüşeceğim, çok önemli bir görüşme olacak" açıklamasını yaptı. Suriye'deki ABD tutumuna da değinen Trump, HTŞ lideri Şara'yı överken, SDG/YPG hakkında "Kürtlere inanılmaz miktarda para ödendi, bunu daha çok kendileri için yapıyorlardı, bizim için yaptıklarından daha fazla" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin 1'inci yılı kapsamında Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Suriye, İran ve Grönland başta olmak üzere birçok konuya değinen ABD Başkanı, HTŞ lideri Şara'ya desteğini bir kez daha açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "önemli bir görüşme" yapacağını belirtti.

ABD'nin SDG/YPG ile ilişkisi hakkında konuşan Trump bu duruma ilişkin ise bir soruya verdiği yanıtta, "Kürtleri korumaya çalışıyoruz" dedi. Ancak ABD Başkanı, SDG/YPG'ye "muazzam miktarda para ödendiğini" ve bu paranın "Kürtlerin ABD'den çok kendileri için harcadığını" söyledi.

'GRÖNLAND İÇİN ÇÖZÜME ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Grönland konusunda da "herkesin memnun olacağı bir çözüme ulaşacaklarına" inandığını belirten ABD Başkanı, NATO'nun Washington'a yardım etme potansiyelini sorguladı. Ayrıca Paris'teki G7 zirvesine katılmayacağını duyurdu.

'İRAN'DA ASKERİ SEÇENEĞE BAKACAĞIZ'

İran'a yönelik söylemlerini de yumuşatan Trump, 800'den fazla insanın asılacağını ancak tehdit etmeleri üzerine Tahran'ın bundan vazgeçtiğini öne sürdü. Askeri seçeneği tamamen dışlamasa da önceki tehditlerine göre daha ılımlı ifadeler kullandı.

'SURİYE'DE KÜRTLER BİZDEN ÇOK KENDİLERİ İÇİN ÇALIŞTI'

Trump’a basın toplantısı sırasında ABD’nin IŞİD’le mücadele kapsamında SDG/YPG’ye verdiği destek soruldu:

“Suriye’de, ABD’nin en sadık ortakları olan Kürtler, Suriye hükümeti içindeki bazı unsurların saldırılarıyla karşı karşıya. Kürtlerin Rojava, Suriye’de terörle mücadelede etkin güçlerinin haklarının korunmasını sağlamak için ne yapacaksınız? Çünkü bir Başkan, müttefikini asla terk etmez.”

Trump bu soruya şöyle cevap verdi:

“Ben Kürtleri severim, ama sadece anlaman için söyleyeyim, Kürtlere inanılmaz miktarda para ödendi, onlara petrol ve diğer şeyler verildi. Yani bunu daha çok kendileri için yapıyorlardı, bizim için yaptıklarından daha fazla. Ama biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz.”

Son dakika| Mazlum Abdi zirvesinden sonra: Trump Şara ile görüştüSon dakika| Mazlum Abdi zirvesinden sonra: Trump Şara ile görüştü

'HTŞ LİDERİ ŞARA'YA ÖVGÜ'

Şam’daki geçici HTŞ yönetimine verdiği destek hakkında da soru alan ABD Başkanı Trump’a şu soru soruldu:

“Sayın Başkan, Suriye Hükümeti’ne verdiğiniz destekle, muhtemelen Suriye’de başka bir iç savaşı ve kan dökülmesini önlediniz, özellikle de rejim sonrası. Son iki haftada Suriye hükümetinin belirli bölgelerde güç kullanması gerekti…”

Trump ise yönetimin başındaki HTŞ lideri Şara hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Mahkûmları, yani dünyanın en kötü teröristlerinden bazılarını, kontrol altında tutmak için. Bunu başarabildiler. O çok çalışıyor. Suriye Devlet Başkanı gerçekten, çok çok çalışıyor. Güçlü bir adam, sert biri, bayağı çetin bir geçmişe sahip. Ama oraya saf bir çocuk koyamazsınız. Ve işini yapıyor. Dün onunla konuştum çünkü hapishanelerden bahsediyorduk, ve biliyorsunuz, oralarda dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Ve o bunu izliyor.”

Trump: Şam yönetimi Avrupalı teröristleri yakaladıTrump: Şam yönetimi Avrupalı teröristleri yakaladı

İRAN, SURİYE, G7 VE NOBEL

Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı'nın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"İran'da 800'den fazla insanı asacaklardı. Onlar için kötü olacağını söyledik vazgeçtiler. İran ile ilgili ne olacak göreceğiz. Askeri seçenek olacak mı bakacağız."

"Suriye'de iyi bir iş çıkardım. Suriye başkanı teröristleri hapishanelerde tutmak için uğraştı. O güçlü biri."

"Birazdan Erdoğan ile önemli bir görüşme yapacağım. Onu çok seviyorum."

"Paris'teki G7 zirvesine gitmeyeceğim."

"Nobel Barış Ödülü'nü ben almalıydım. Nobel ödülünün kontrolü Norveç'te, bu şaka gibi. Norveç'e olan tüm saygımı kaybettim"

"NATO'ya herkesten fazla katkı verdim. Ancak, ihtiyacımız olduğunda yardımımıza geleceklerinden emin değilim. Macron ve Starmer ile çok iyi anlaşıyorum ancak ülkelerine çeki düzen vermeleri gerekiyor."

"Grönland hakkında birçok planlanmış toplantımız var. Grönland'da herkes için iyi olacak bir şey yaşanacağını düşünüyorum. Grönland'a dünya güvenliği için ihtiyacımız var."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

