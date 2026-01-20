Belçika Başbakanı'ndan dikkat çeken çıkış: Böyle devam ederse Trump bizi köle haline getirir

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı ülkelere yönelik tutumunu eleştirdi.

İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Avrupa'nın Dünyadaki Rolünü Tekrar Tanımlamak" başlıklı panelde konuşan De Wever, Batı'nın birlik olduğu durumlarda Rus tehdidinin büyük olmadığını belirtti.

Rusya'nın Batı'nın birlik olmadığını gördüğünü, gücünü bölünmüşlükten aldığını kaydeden De Wever, bir NATO ülkesinin diğerini askeri işgalle tehdit ettiğini gören Rusya'yı Ukrayna'daki savaşını sürdürmeye, Çin'in de emperyalist bir ajandaya yönlendireceğini söyledi.

Belçika Başbakanı Bart De Wever

"TRUMP BİZİ KÖLE HALİNE GETİREBİLİR"

Transatlantik ilişkilerin ölmesi halinde küreselleşmenin de öleceğini dile getiren De Wever, "Avrupa hiçbir şey yapmadan duramaz. Uyanmak zorundayız, yeniden silahlanmak zorundayız, pazarımızı entegre etmek zorundayız, pazarımızı bir güç aracına dönüştürmek zorundayız ve yeni ittifaklar aramalıyız. Mevcut ittifakları feshetmemiz gerektiğini düşünmüyorum ama yenilerini de aramalıyız" diye konuştu.

De Wever, yarının refahının inşa edilmesi için teknolojik platformların önemine işaret ederek, "Kendi teknolojik platformlarımızı kurmazsak Trump bizimle oynamaya devam eder. Bizi köle haline getirebilir" dedi.

ABD'deki değişimin tek bir başkanla sınırlı olmadığına, ülkede yapısal bir değişim olduğuna dikkati çeken De Wever, "Amerika'nın yüzü Pasifik'e dönmüş durumda, sırtı Atlantik'e dönük ve bu Trump'tan sonra da değişmeyecek. Bu yapısal bir gerçek" ifadelerini kullandı.

De Wever, Trump'ın faaliyetleri, konuşma biçimi ve üslubundan şikayet edilebileceğini ancak Avrupa'nın da "kendi ödevini yapmak" zorunda olduğunu belirterek, Trump'ın güçlü ve birleşik bir Avrupa inşa edilmesi için itici güç olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Başbakanı, "İşler iki yöne de gidebilir, ya küreselleşme ölür ve bunun kurbanı biz oluruz ya da başka bir yol seçeriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Avrupalı liderler ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu (20 Ocak 2026)

"AVRUPA TRUMP'A 'DUR' DEMELİ"

Diğer taraftan De Wever, VRT Nieuws'e verdiği röportajda, Avrupa'nın birlik olarak Trump'a "artık buraya kadar" demesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa'nın geri adım atmayacağını belirtmesi gerektiğini söyleyen De Wever, ABD'nin şu ana kadar müttefikler üzerinde kurduğu baskının bir ölçüde mantıklı gerekçelerle açıklanabilir olduğunu, savunmaya yeterince harcama yapılmadığını hatırlattı.

De Wever, "Ancak NATO müttefiklerini, NATO topraklarında askeri müdahaleyle tehdit etmek o kadar benzeri görülmemiş bir durum ki gerçekten bir kırılma noktasına yaklaşılıyor. Eğer birisi 'NATO toprağını senden almak istiyorum, aksi halde ticaret savaşı başlatırım' diyorsa, biz de ticaret savaşı başlatırız" ifadelerini kullandı.

Ticaret savaşının sadece Avrupa değil, ABD için de yıkıcı olacağının altını çizen Belçika Başbakanı, 22 Ocak Perşembe düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde konunun ele alınacağını anımsattı.