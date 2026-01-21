Kanada’dan ABD’ye karşı birlik çağrısı: Masada olmazsak menüde oluruz

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, Arktik bölgesindeki egemenlik konusunda Grönland ve Danimarka'ya destek verdiklerini ifade etti.

‘KANADA GRÖNLAND'IN YANINDA’

CBC News'un haberine göre Carney, "Arktik egemenliği konusunda, Grönland ve Danimarka'nın yanındayız" dedi ve Grönland'ın kendi geleceğini belirleme hakkını desteklediklerini vurguladı.

‘GRÖNLAND TARİFELERİNE ŞİDDETLE KARŞIYIZ’

Carney konuşmasında, NATO'nun 5'inci maddesine olan desteğini yineledi ve ittifakın kuzey ve batı bölgelerinin güvenliği için müttefiklerle çalıştıklarını söyledi. Kanada'nın, Grönland konusunda ABD tarafından planlanan tarifelere "şiddetle karşı çıktığını" belirterek, bölgede güvenlik ve refah için diyalog çağrısı yaptı.

Kanada’dan vatandaşlarına kritik İran uyarısı!

‘MASADA OLMAZSAK MENÜDE OLURUZ’

Carney, "büyük güçlerin" ekonomik entegrasyonu silah, tarifeleri ise koz olarak kullanmaya başladığını öne sürdü. "Orta güçler birlikte hareket etmelidir. Çünkü masada yer almazsak, menüde yer alırız" ifadelerini kullandı.

ABD-NATO gerilimi tırmanıyor: Avrupa ülkeleri ve Kanada Grönland'a asker gönderecek!

TRUMP'IN TARİFE VE GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran'dan sonra ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Trump, bu tarifelerin Grönland'ın satın alınmasına dair bir anlaşmaya varılana kadar süreceğini bildirmişti. Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland ise egemenliğin devredilmesini içeren önceki ABD yaklaşımlarını reddetmişti.